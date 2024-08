Fénis: Al comune una nuova responsabile Uffico Contabilità

Un momento importante è stato l'annuncio dell'arrivo, a settembre, di una nuova responsabile dell'Ufficio contabilità, una giovane selezionata tramite concorso pubblico. Questo cambiamento nella dotazione organica del Comune, che riguarda anche i vicini Nus e Saint-Marcel, ha trovato l’accordo unanime dei presenti.

Successivamente, il vicesindaco Ennio Cerise ha presentato il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) per il triennio 2025-2027, un passo fondamentale in vista della redazione del Bilancio di previsione che sarà completato entro la fine dell'anno. Cerise ha inoltre richiamato l'attenzione sui servizi gestiti in maniera associata dall'Unité des Communes valdôtains Mont-Émilius, concentrandosi in particolare su quelli offerti dal Comune di Fénis, come la mensa scolastica, il pedibus, il pre-scuola e il post-scuola, gli stalli a pagamento e la casa dell'acqua.

La seduta si è conclusa con alcune comunicazioni istituzionali, tra cui la distribuzione del giornalino annuale del Comune. Il sindaco Mattia Nicoletta ha aggiornato il Consiglio sui lavori di riqualificazione di Chez Sapin, confermando che la struttura esterna è completata e che i prossimi passi includeranno la posa dei campetti sportivi e la creazione di un piccolo bar. È stato anche annunciato il finanziamento della passerella ciclo-pedonale intercomunale che collegherà Fénis con Nus e Saint-Marcel. I lavori di costruzione sono previsti per il prossimo anno, con l’obiettivo di concluderli in coincidenza con la riattivazione della linea ferroviaria regionale.