Laura Quaizier: 97 anni di bellezza e spirito Alpino

Laura... un nome che risuona dolcemente come una melodia antica, intrisa di amore e poesia. Un nome che ha attraversato i secoli, ispirando il cuore di poeti come Francesco Petrarca, il quale ha scolpito le sue più belle rime in onore di una donna con questo nome, rendendolo immortale. Laura, cinta d'alloro, un simbolo di gloria e bellezza, è anche il nome della sposa di Angelo Todeschi, figura alla quale è intitolato il Gruppo Aosta. Oggi, celebriamo Laura Quaizier, una donna straordinaria che compie 97 anni. Un traguardo di vita che non è solo un numero, ma una testimonianza della bellezza interiore che ha sempre saputo donare agli altri.

Sino allo scorso anno, Laura è stata la Madrina della Sezione Valdostana, un ruolo che ha incarnato con grazia e dedizione, diventando un punto di riferimento per tutta la comunità. Anche se, nel mese di ottobre 2023, il Vessillo Sezionale è stato intitolato ad Ettore Ramires e la nuova Madrina è diventata Norma De Zan Vietti, Laura resta nel cuore di tutti come la Madrina spirituale di tutta la Famiglia Alpina Valdostana. La sua presenza, il suo sorriso, la sua capacità di far sentire ognuno accolto e amato, continuano a risuonare come un dolce eco nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla.

Oggi, in questo giorno speciale, ci stringiamo tutti attorno a lei con affetto sincero, esprimendo la nostra gratitudine per ciò che è stata e continua ad essere per noi. Grazie, Laura, per la tua luce, per il tuo esempio, per averci insegnato che la bellezza del cuore è eterna, e non si spegne con il passare degli anni. Buon compleanno, cara Laura... con un abbracc