A seguito agli atti vandalici recentemente avvenuti presso la caserma Testa Fochi, riceviamo e pubblichiamo integralmente una riflessione del Presidente della Sezione ANA Valdostana, Carlo Bionaz. Il Presidente esprime profondo sconcerto per il degrado morale e culturale che questi episodi rappresentano, e invita la comunità a riflettere sull’importanza di preservare i simboli storici che raccontano la nostra identità.

CONSIDERAZIONI

Gli Alpini valdostani devono, loro malgrado, constatare che la storia in Città è calpestata da beceri vandali che non sanno neppure di essere al mondo ma che se lo sanno non hanno capito nulla della vita.

Mi riferisco ai vandalismi che sono stati fatti all’ingresso della caserma Testa Fochi. Una decina si mesi orsono avevo visto che un’aquila, posta sopra la garitta, aveva un’ala spezzata ed in buona fede avevo pensato che facendo un “qualche lavoro” l’avessero, senza volerlo, danneggiata. Non è stato sicuramente un caso perché da allora nessuno però si è preoccupato di ricostruire e rimettere a posto l’aquila!

Oggi constato che anche la garitta è stato oggetto di vandalismo. Hanno demolito parzialmente il fianco sx. Ci vuole un bel colpo per ottenere questo risultato!

Dobbiamo ob torto collo accettare anche questo sfregio anche perché a mio avviso, forse anche a causa delle ferie il controllo mi sembra latiti parecchio tanto che le Persone anziane, come me, non si fidano di uscire alla sera: hanno paura!!

Quello che fa più male è vedere che i segni della Storia, con la S maiuscola, come la caserma Testa Fochi sono costantemente denigrati e spesso demoliti. Abbiamo purtroppo creato una società dove le uniche cose che contano sono il dio denaro, il telefonino ed i social la cosa più perniciosa degli anni 2000.

Grazie per l’attenzione. Carlo Bionaz - Presidente della Sezione ANA Valdostana

Gli atti vandalici alla caserma Testa Fochi rappresentano un’offesa non solo alla memoria storica, ma anche alla dignità della nostra comunità. È inaccettabile che monumenti e simboli del passato vengano distrutti da chi non ha rispetto per il valore della storia. È fondamentale riaffermare la necessità di vigilare sulla nostra cultura e promuovere un senso civico che sappia dare valore al patrimonio comune, evitando che episodi del genere si ripetano. Bionaz dice che l'ala dell'aquila è da tempo spezzata; perché nessuno è intervenuto a ripristinarla? pi.mi