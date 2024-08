La Tsapletta: il numero di agosto regala il quaderno “Da Courmayeur a Courma -l’evoluzione di un paese e della sua immagine”

Il nuovo numero del periodico della biblioteca di Courmayeur, “La Tsapletta” è in distribuzione gratuita sul territorio per proporre ai suoi lettori tanti nuovi articoli che spaziano dai temi di attualità ad articoli che ripercorrono storie, luoghi e personaggi ai piedi del Monte Bianco.

In questa uscita una piacevole sorpresa attende i lettori che, in abbinata, potranno ritirare il “Quaderno de la Tsapletta” dedicato al focus “Da Courmayeur a Courma – L’evoluzione di un paese e della sua immagine” a firma di Cesarine Pavone. Si tratta di un prezioso e interessante lavoro di ricerca che attraverso guide, libri e storia, ripercorre con attenzione le descrizioni e la percezione di Courmayeur e delle sue genti nel tempo, dall’apparire delle prime cronache di viaggio scritte fino ad arrivare alle ultime pubblicazioni. Certo, come evidenzia l’autrice “non ha la presunzione di essere un percorso esaustivo, perché tanti sarebbero i libri o le guide del passato da rintracciare e consultare per dare una visione più ampia del tema”. Questa ricerca e il suo frutto rappresentano tuttavia un gran bel regalo per la comunità ricco di curiosità.

Le pagine de la Tsapletta ripercorrono i recenti eventi che hanno interessato il paese con uno speciale dedicato al Concours Cerlogne, protagonista quest’anno a maggio, tra le vie di Courmayeur. I lettori troveranno ancora il ricco programma eventi di agosto e settembre, gli articoli dedicati a diverso titolo alla mobilità sostenibile e ad importanti progetti in corso. Non manca, come sempre, un approfondimento sul progetto Courmayeur Climate Hub, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR (M1C3). Un’occasione per restituire alla popolazione e agli amici di Courmayeur quanto fatto e per approfondire le prossime tappe.

Riflessioni importanti sono poi quelle dedicate al convegno del 3 giugno scorso organizzato da Fondazione Courmayeur Mont Blanc e Fondazione Montagna sicura dal titolo “Comunicare il cambiamento climatico. Storie ed esperienze tra media tradizionali e digitali”, realizzato in collaborazione con La Stampa, la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Comune di Courmayeur e Skyway Monte Bianco. Ne è nato “Il Manifesto di Courmayeur” che racchiude sette principi guida per promuovere lo sviluppo sostenibile e l’adattamento al cambiamento climatico delle comunità di montagna.

Sarà poi interessante ripercorrere la costruzione di alcuni elementi della Chiesta di Entrèves, Santa Margherita, dal racconto di Mauro Brunet, che mette in pagina i ricordi di quel lavoro, così come scoprire sentieri poco noti e poco frequentati nell’articolo a firma di Guido Andruetto, che richiama luoghi sommamente panoramici che non sono particolarmente battuti perché si tende a seguire percorsi più canonici o perché semplicemente manca la conoscenza.

La Tsapletta, periodico culturale della biblioteca di Courmayeur, offre poi tanti altri articoli tutti da leggere e scoprire in questo numero che come sempre è possibile scaricare, insieme al Quaderno, in formato PDF anche dal sito del Comune di Courmayeur, alla sezione “Biblioteca - La Tsapletta”.