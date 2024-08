Incidente mortale sulla strada per La Thuile AGGIORNAMENTO

Un motociclista di 68 anni, Marcello Orlandi, originario della provincia di Arezzo, ha perso la vita questa mattina lungo la strada che porta al colle del Piccolo San Bernardo, nei pressi del lago Verney, nel territorio comunale di La Thuile. L'incidente è avvenuto quando la moto di Orlandi, mentre stava effettuando un sorpasso, è entrata in collisione con un'auto, una utilitaria Opel. Dopo l'impatto, Orlandi è stato sbalzato a terra per circa 10-15 metri. I soccorritori del 118, giunti sul luogo poco dopo l'incidente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista.

Le prime ricostruzioni indicano che l'auto stava effettuando una manovra per svoltare e fermarsi in una piazzola quando si è verificato il tragico scontro. Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di La Thuile per chiarire le dinamiche dell'incidente e verificare le modalità di guida dei due veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Anas per gestire le conseguenze dell'incidente e garantire la sicurezza della strada.