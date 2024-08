Donna arresta perché maltrattava il marito

Aosta, una donna di 55 anni, di origine romena e incensurata, è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia nei confronti del marito, un uomo di 73 anni in situazione di fragilità. L'intervento della polizia è avvenuto ieri sera, dopo la segnalazione del marito, che ha denunciato di essere stato picchiato dalla moglie con un bastone per tende. I segni e le ferite riscontrate dagli agenti sul corpo dell'uomo hanno confermato il suo racconto.

L'uomo ha spiegato che da circa tre anni la moglie è spesso in stato di ebbrezza alcolica e che le violenze fisiche non sono l'unico problema. Ha riferito anche di angherie psicologiche e pratiche, tra cui la manipolazione della bombola per l'ossigeno che utilizza per problemi cardiaci. La situazione ha portato l'autorità a intervenire con urgenza, applicando la normativa del codice rosso.

Il pubblico ministero Giovanni Roteglia ha chiesto la convalida del provvedimento di arresto al giudice per le indagini preliminari, suggerendo la misura cautelare del braccialetto elettronico e l'allontanamento dalla casa familiare. La donna è attualmente detenuta nel carcere di Torino, mentre le indagini continuano per accertare ulteriori dettagli e garantire la protezione della vittima.