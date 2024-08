Domenica tutti a Bionaz per celebrare gli Alpini in festa

Questo angolo di paradiso, immerso nel cuore della montagna, non è solo una cornice incantevole, ma riflette perfettamente l’animo generoso e instancabile degli Alpini di questa piccola comunità montana.

Gli Alpini di Bionaz sono da sempre sinonimo di disponibilità e dedizione. In ogni occasione, dimostrano una prontezza d’animo e una volontà di servizio che non conoscono pari. Che si tratti di manifestazioni a livello Sezionale o di iniziative comunali, il loro contributo è costante e fondamentale. Ogni volta che l'amministrazione ha bisogno di mani volontarie, gli Alpini rispondono con entusiasmo e impegno, dando prova di un’adesione sincera e generosa alle necessità della comunità.

Da sx l’Alfiere del Gruppo Deni Chiarello, il capogruppo e vicepresidente sezionale Gabriele Vaudan, il Vicecapogruppo Leo Zenoni e il Vicepresidente Sezionale Albert Joseph Betemps

Il successo crescente di questa festa annuale non è solo il risultato dell'ottima organizzazione e dell’atmosfera che solo la Valle di Bionaz sa offrire, ma è anche una celebrazione del lavoro e della dedizione degli Alpini, che si prodigano tutto l’anno per organizzare eventi che arricchiscono e uniscono il nostro territorio. La giornata di festa si aprirà alle ore 11:00 presso il lago Lexert, con una messa che segnerà l’inizio delle celebrazioni. Seguirà una deliziosa degustazione di prelibatezze preparate con cura e passione dagli stessi Alpini, presso il capannone allestito al campo sportivo.

Questa giornata rappresenta un’importante occasione per rendere omaggio a chi, con dedizione e sacrificio, contribuisce a rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità. La presenza e il sostegno degli Alpini sono una risorsa inestimabile, e la festa di domenica è il momento perfetto per esprimere la nostra gratitudine e apprezzamento per il loro instancabile lavoro. W gli Alpini!