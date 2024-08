Ripristino della piena funzionalità della Diga di Place Moulin dopo il deposito di materiale alluvionale: il Commissario delegato dispone lo scarico straordinario di acqua

Il provvedimento si rende necessario a seguito degli eventi alluvionali che hanno provocato un significativo deposito di materiale, ricoprendo sia lo scarico di fondo sia la derivazione dell’impianto.

Il ripristino della piena funzionalità della diga è essenziale per garantire il corretto funzionamento dell’opera e per mantenere l'efficacia del sistema di gestione delle acque. Il piano prevede, a partire da mercoledì 7 agosto, un deflusso continuativo per almeno 1-2 giorni, con un rilascio iniziale di 6 metri cubi al secondo di acqua proveniente dallo scarico di fondo, mescolata con 7 metri cubi al secondo di acqua pulita proveniente dallo scarico di alleggerimento. Successivamente, per almeno una settimana, sarà rilasciata solo acqua pulita, proveniente dallo scarico di alleggerimento, a una portata di 13 metri cubi al secondo, salvo eventuali modifiche autorizzate dalle autorità idrauliche. Durante tutto il periodo, Arpa Valle d’Aosta monitorerà la torbidità delle acque scaricate.

La necessità di intervento è motivata dalla funzione cruciale che la Diga di Place Moulin svolge nella laminazione delle portate sul bacino del torrente Buthier, particolarmente durante eventi di intensa precipitazione. Questa funzione è vitale per la protezione civile, contribuendo a garantire la sicurezza della popolazione e dei beni privati.

I dettagli dell'intervento e le misure da adottare sono stati discussi in un incontro informativo che si è tenuto ieri pomeriggio. All'incontro hanno partecipato il Presidente della Regione, Renzo Testolin, i rappresentanti di CVA, il Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco, le strutture dell'Amministrazione regionale coinvolte, il Celva, le Amministrazioni comunali interessate, il Comando del Corpo forestale della Valle d'Aosta, il Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca in Valle d’Aosta, Arpa e l’Associazione rafting. Questo incontro ha permesso di coordinare le azioni necessarie e di garantire una risposta tempestiva e efficace all’emergenza.