IO SONO GOCCE, una mostra di pittura di una artista di 6 anni

La Galleria Lilium è lieta di annunciare la mostra "IO SONO GOCCE", una personale della giovane artista Fiore, che si terrà presso gli spazi di via Roma 99, a Perosa Argentina. L'inaugurazione si svolgerà sabato 10 agosto 2024, a partire dalle ore 17:00. La mostra sarà visitabile fino a domenica 18 agosto, con ingresso libero durante i weekend dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Fiore, una piccola artista di soli 6 anni, è già alla sua quarta esposizione, avendo partecipato a due mostre collettive e la sua prima personale esattamente un anno fa. Nonostante la sua giovane età, Fiore ha iniziato a dipingere a soli due anni, dimostrando un talento innato e un'eccezionale capacità di assorbire le influenze artistiche che la circondano. I suoi genitori, pur non essendo artisti, sono grandi appassionati e studiosi di arte, e hanno fornito alla figlia un ambiente ricco di stimoli fin dalla tenera età. Nella sua famiglia, la passione per l'arte è una tradizione: la bis-nonna Lilly era una pittrice, e anche se né il padre né la madre praticano l'arte, Fiore sembra aver ereditato il talento artistico della nonnina.

"IO SONO GOCCE" è il titolo che Fiore ha scelto per questa esposizione, che riflette una sua peculiare tecnica pittorica, caratterizzata da vivaci gocciolature. Le opere di Fiore sono ispirate ai maestri della pittura locale come Fausto Ghiglia e Piero Bertin, nonché alle tecniche di Diego Scursatone. Tuttavia, il suo spirito creativo guarda anche ai grandi della storia dell'arte, come Salvador Dalí, da cui trae ispirazione per il suo approccio audace.La sua pittura, pur non essendo figurativa, rispecchia una profonda comprensione delle tecniche che osserva con occhi attenti e curiosi, tipici di una bimba della sua età.

Di recente, l'arte di Fiore ha catturato l'attenzione di un gallerista milanese, che ha definito la giovane come "la più piccola pittrice di informale in Italia", riconoscendo il suo talento precoce e la sua audacia espressiva.