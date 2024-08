A Pinerolo cena comunitaria per la popolazione africana del Benin

Promotore dell'iniziativa è Valerio Vecchiè, responsabile della Comunità Laudato Si di Pinerolo, nonché fondatore e membro dell'Associazione Le Ciaspole che programma per ogni domenica eventi quali passeggiate e camminate all'aperto.

Grazie alla conoscenza di Vecchiè, insieme ad un gruppo di amici, con la volontaria del Centro Vescovile di Pinerolo Elisa Zaccagna, è nata una forte sinergia collaborativa che ha portato l'Associazione ad una serie di iniziative e interventi di solidarietà per la popolazione africana del Benin.

Le esperienze dei viaggi in Africa compiuti dalla volontaria, l'hanno portata ad un prezioso lavoro di sensibilizzazione in Italia, in particolare attraverso gli incontri con i giovani nelle scuole e nelle parrocchie finalizzati a stimolare in loro una curiosità necessaria a trasformarli in responsabili cittadini del Mondo, con uno sguardo particolarmente attento verso le popolazioni bisognose.

Tra i progetti organizzati dall'Associazione, si cita un'iniziativa di donazione di vestiti, nonché un vero e proprio intervento di sostegno per i bambini del Benin per la cui istruzione è previsto un pagamento (nonostante esso sia escluso dalle loro possibilità).

Inoltre, a causa del grave problema della mancanza di acqua potabile, tra le iniziative più importanti si è svolta una raccolta fondi per un pozzo in un villaggio africano, i cui abitanti erano costretti a idratarsi con acqua stagnante e malsana.

La cena comunitaria del 6 settembre, comprensiva di antipasti, paella e dessert, rappresenta un'ulteriore importante programma dell'Associazione, il cui obiettivo principale sarà quello di favorire la frequenza scolastica di un buon numero di bambini, la cui istruzione (come sopra descritto) è a pagamento, malgrado le possibilità ristrette delle loro famiglie a causa delle loro condizioni economiche precarie.