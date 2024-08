Foire d’été: al via la 55/a edizione

E' iniziata oggi, sabato 3 agosto, la 55ª edizione della Foire d’été, un evento di grande rilevanza per l’artigianato valdostano che celebra l’arte e la cultura locali. La manifestazione è stata inaugurata ufficialmente alle 10 del mattino con la partecipazione del Presidente della Regione Renzo Testolin e dell’Assessore Luigi Bertschy, che ha sottolineato l’importanza dell’evento per l’economia regionale.

“La Foire d’été rappresenta un prezioso contributo al settore economico valdostano nel suo complesso,” ha dichiarato l’Assessore Bertschy durante il suo saluto istituzionale. Le opere esposte quest’anno non sono solo prodotti artigianali, ma vere e proprie espressioni della cultura e delle tradizioni della Valle d’Aosta. Ogni pezzo racconta una storia, un legame profondo con le radici locali, che si intreccia con un continuo processo di adattamento e trasformazione.

La manifestazione di quest’anno dimostra il felice equilibrio tra tradizione e innovazione, che è il cuore pulsante dell’identità culturale valdostana. Questo equilibrio evidenzia la resilienza e la creatività degli artigiani locali, che con il loro lavoro rendono orgogliosa la nostra comunità. “Siamo fieri del lavoro dei nostri artigiani e della loro capacità di coniugare il passato con il presente,” ha continuato l’Assessore Bertschy.

Oltre a questo, la Foire d’été riflette il grande impegno messo in campo negli ultimi anni per promuovere l’artigianato valdostano. La collaborazione tra artigiani, l’IVAT e numerosi enti e associazioni ha contribuito a suscitare un crescente interesse per il settore. “Il nostro obiettivo è stato quello di far crescere l’entusiasmo e l’interesse per l’artigianato, e credo che questo evento rappresenti una chiara dimostrazione del lavoro svolto,” ha detto Bertschy (nella foto).

I lavori dei 440 artigiani presenti alla fiera saranno visibili nelle vie del centro storico fino alle 20.30. In aggiunta, l’Atelier des Métiers, allestito nella tensostruttura di piazza Chanoux, offre l’opportunità di vedere e acquistare gli oggetti realizzati dalle 44 realtà imprenditoriali che rappresentano il settore “professionista” dell’artigianato tradizionale.

Quest’anno, la Foire d’été si arricchisce di una nuova iniziativa: OrsOff, un itinerario artistico che coinvolge 35 artisti e artigiani. Le loro opere saranno esposte in 15 location lungo il percorso della fiera, offrendo una dimensione ulteriore all’esperienza dei visitatori e mettendo in luce la varietà e la ricchezza dell’arte e dell’artigianato valdostano.

La 55ª edizione della Foire d’été non è solo un’occasione per celebrare l’artigianato locale, ma anche un’importante manifestazione che unisce comunità e tradizioni, promuovendo al contempo l’innovazione e l’evoluzione continua di un settore fondamentale per l’identità della Valle d’Aosta.