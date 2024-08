INTERVENTO NOTTURNO SULLA STATALE 26 “DELLA VALLE D’AOSTA” A MONTJOVET

Per consentire l’esecuzione dei collaudi sulle opere realizzate, Anas ha programmato la chiusura temporanea al traffico della statale 26 “della Valle d’Aosta” a Montjovet (km 70,800). Tali prove tecniche rientrano nel progetto di allargamento della sede stradale con sostituzione delle barriere laterali per un investimento complessivo di circa 2,3 milioni di euro.



Per contenere il più possibile i disagi per la circolazione, la chiusura sarà attiva in orario notturno tra le 23:30 di lunedì 5 agosto e le 6:30 di martedì 6 agosto.

Il percorso alternativo consigliato durante la chiusura è costituito dalla A5 tra i caselli di Verres e Chatillon.

