Bilan positif pour le 7e Conseil des Jeunes Valdôtains, entre projets de loi et moments de partage

La septième édition du Conseil des Jeunes Valdôtains a été un nouveau succès de participation et de richesse de débats. Les 29 jeunes représentant la Valcéjinie, le territoire fictif créé pour la simulation parlementaire, réunis dans la salle du Conseil de la Vallée pendant la semaine du 29 juillet au 2 août 2024, sous la présidence de Francesco Palumbo Piccionello, ont mis encore une fois à l'épreuve leur capacité de défendre leurs idées, tout en découvrant l'art du compromis pour parvenir à une synthèse.

Ce sont deux les projets de loi approuvés, dont l'un visant à réglementer le système de santé lié au bien-être mental et à assurer la présence du/de la psychologue de base.

«Les travaux en séance plénière se sont très bien déroulés - c'est le commentaire de l'Assesseure Anduela Lleshi -. Nous avons réussi à adopter des amendements qui enrichissent encore plus le projet de loi, le rendant parfaitement adapté au territoire valcéjinien et particulièrement bénéfique pour ses résidents. C'est pour cette raison que le projet de loi sur le bien-être mental et le psychologue de base a été approuvé par la quasi-totalité du Conseil.»

L'autre projet de loi adopté a pour objectif de favoriser le repeuplement des villages de montagne, en vue d’en faire des lieux accueillants où les citoyen.ne.s de Valcéjinie puissent s’établir de manière pérenne.

«Le projet de loi sur le repeuplement des villages de montagne et la valorisation du territoire alpin a été approuvé ce matin, et je ne pourrais être plus contente - dit l'Assesseure Sara Maietti -. Je crois que ce projet, désormais loi valcéjinienne, répond vraiment aux besoins des habitants des villages de haute montagne, trop souvent isolés du reste des citoyens.»

Cette année aussi, trois jeunes ont endossé le rôle de journalistes en révélant le Cjv dans toute son humanité, en partageant des détails à la fois mordants et divertissants parus dans l'Écho valcéjinien.

En clôture de la session, les jeunes Conseillers ont exposé le résultat de leur travail aux Présidents du Conseil de la Vallée et de la Région, Alberto Bertin et Renzo Testolin, ainsi qu'aux Chefs de groupe Erika Guichardaz, Paolo Cretier, Pierluigi Marquis et le Vice-Chef de groupe Erik Lavy.

«Leur démarche a été guidée par le sérieux, par le désir d'innover, de changer et d'améliorer les choses - souligne le Président du Conseil Alberto Bertin -. Ils ont démontré que la jeunesse est pleine d'idées et d'opinions, ouverte et curieuse. Cela nous rend plus optimistes quant à l’avenir.»

«Le bilan de cette édition est très positif - ajoute le Président de la simulation, Francesco Palumbo -. Nous avons vécu une semaine intense marquée par des débats mouvementés mais aussi par de beaux moments de partage et d'amitié. C’est exactement l’esprit du Conseil des Jeunes Valdôtains.»

Les participants

Les jeunes valdôtains qui ont participé à cette septième édition sont: Francesco Palumbo Piccionello (Président de simulation), Samuele Cavana (Vice-Président de simulation), Giulia Calisti (Secrétaire de simulation), Anduela Lleshi et Sara Maietti (Assesseures); Andrea Mosca et Ilaria Nicosia (Présidents de Commission); Chiara Battisti et Patrick Raso (Secrétaires de Commission); Sophie Planaz (Secrétaire général); Maria Camilla Gattoni et Antonio Pepe (Chefs de groupe); Elena Del Col, Emanuele Di Maria, Letizia Gagliardi, Mattia Leon Gobbo, Riccardo Elias Goi, Niccolò Maschio, Davide Miodini, Vittoria Mosconi, Nicolò Carlo Munier (Conseillers); Giulia Pession, Pietro Laurent Signò et Giulia Todaro (équipe de presse).

Cette année aussi le CJV a une allure internationale et accueille trois délégations étrangères: Thibault Crismer et Miguel Rema du Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles, Mary Lou Murphy et Justin Paradis du Parlement Jeunesse du Québec, Ali Yasser du Conseil des Jeunes de Lausanne.