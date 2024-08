Il francobollo corre sui binari italiani

Il sistema ferroviario italiano sta attraversando un momento di trasformazione e di rinnovamento sempre più marcato e richiesto non solo per facilitare la transizione ecologica ma anche per valorizzare infrastrutture storiche e i nostri territori non solo dal punto di vista economico ma anche turistico. In tale favorevole contesto si inserisce la nuova emissione filatelica che mira a ricordare e celebrare il nostro patrimonio ferroviario.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emetterà il giorno 2 agosto 2024 quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicati al mondo senza tempo delle ferrovie: Ferrovia Vigezzina-Centovalli, nel centenario; Ferrovia Circumetnea; Stazione ferroviaria di Sestri Levante, nel centenario dell’inaugurazione; Tronco ferroviario Chieri Trofarello, nel 150° anniversario dell’inaugurazione

Si tratta di una sottolineatura che “viaggerà” trasversalmente da Nord a Sud ricordando linee ferroviarie che hanno raggiunto o superato il secolo di vita, restando fedeli al loro ruolo di “ponte” e collegamento delle comunità locali con il resto della Penisola.

Le quattro linee

La Ferrovia Vigezzina – Centovalli è una linea internazionale che unisce Locarno a Domodossola dal lontano 1923: attraversa le Centovalli in un alternarsi suggestivo di ponti (ben 83) e scenari alpini di incantevole bellezza. In territorio italiano la linea viene comunemente chiamata “Vigezzina” attraversando paesi ordinati e ben inseriti nel territorio montano, che fanno del turismo una vocazione, con il Santuario di Re che sovrasta la valle. Il valore oggetto dell’emissione (bozzetto di Giampaolo Prola) raffigura, entro un contesto paesaggistico singolare, il treno panoramico “Vigezzo Vision” della società Subalpina di Imprese Ferroviarie che copre la secolare tratta Vigezzina-Centovalli. In evidenza, in alto a destra, la scritta “100 ANNI”.

La Ferrovia Circumetnea è una linea, a scartamento ridotto, che venne inaugurata il 2 febbraio 1895 con l’apertura del primo tratto da Catania ad Adernò. Successivamente venne completata fino a Riposto. Il francobollo (realizzato su bozzetto del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori del Poligrafico e Zecca dello Stato) raffigura, sullo sfondo dell’Etna innevato, l’automotrice ADE12 Stanga-TIBB-Fiat ferroviaria della Ferrovia Circumetnea, che raggiunge nel suo percorso quota 976 m s.l.m. attraversando paesaggi unici e suggestivi.

Stazione ferroviaria Sestri Levante. L’edificio, sito nel cuore della cittadina del Levante ligure, si trova sulla linea Genova-La Spezia e fu inaugurato il 27 luglio 1924 in sostituzione del precedente prefabbricato in legno datato 1870. Il francobollo (realizzato su bozzetto del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori del Poligrafico e Zecca dello Stato) raffigura una prospettiva della stazione ferroviaria di Sestri Levante che celebra i cento anni della sua inaugurazione. In evidenza, in alto a destra, la scritta “100 ANNI”.

Il Tronco ferroviario Chieri-Trofarello, inaugurato il 10 novembre 1874, unisce le città di Chieri con Trofarello, stazione di diramazione delle linee da Torino per Genova e per Savona. Il francobollo (bozzetto del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori del Poligrafico e Zecca dello Stato) raffigura, nella campagna tra Chieri e Cambiano, il treno Alstom Coradia Stream™ che copre il tratto del tronco Chieri- Trofarello. In evidenza, in alto a destra, la scritta “150 ANNI”.

Poste Italiane segnala che gli annulli primo giorno di emissione sono disponibili presso gli Uffici Postali di Santa Maria Maggiore (VB), Catania centro, Sestri Levante (GE) e Chieri (TO).

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata una cartella filatelica informato A4 a quattro ante contenente i quattro francobolli, le quattro cartoline affrancate ed annullate e un bollettino illustrativo. Prezzo 25€.

Si tratta dunque di una emissione filatelica che collega il passato con il presente, dove si tende sempre più a privilegiare una mobilità sostenibile e che omaggia, come recita la serie stessa, il mondo senza tempo delle ferrovie. Un mondo che si evolve senza dimenticare da dove è partito, con il contributo lavorativo di tanti uomini e donne del nostro Paese e di chi ne ha privilegiato l’utilizzo oggi diventato spesso indispensabile.