Bambini dimenticati in auto: tragedie che si possono evitare

Una bimba di un anno ha perso la vita dopo essere stata dimenticata in auto dal padre, che si era recato al lavoro. Una vicenda che ci colpisce profondamente e che ci obbliga a riflettere sulle responsabilità di noi genitori e sulle misure che possiamo adottare per prevenire questi incidenti fatali.

Questi incidenti non sono limitati a un particolare gruppo di persone. Anche genitori amorevoli, attenti e di qualsiasi ceto sociale possono incorrere in questo tipo di tragedie. L'ipertermia, o colpo di calore, può sopraggiungere rapidamente in un bambino lasciato in un'auto, anche per brevi periodi e in giornate non particolarmente calde. La temperatura interna di un'auto può salire rapidamente, mettendo in grave pericolo la vita dei più piccoli, che sono particolarmente vulnerabili a causa della loro ridotta capacità di regolare la temperatura corporea.

La "Sindrome del Bambino Dimenticato" o Forgotten Baby Syndrome è un fenomeno che può capitare in situazioni di stress, stanchezza o routine frenetica. "E' davvero un evento dissociativo," spiega Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, "una specie di black-out della mente per cui azioni, pensieri ed emozioni non sono sintonizzati e ognuno va nella sua direzione." Questo blackout mentale porta a dimenticare la presenza del bambino in auto, come se non facesse parte della realtà del genitore in quel momento.

Il "decreto seggiolino" o "decreto antiabbandono", in vigore dal 6 marzo 2020, obbliga l'uso di sistemi antiabbandono per i bambini fino ai 4 anni. Tuttavia, i casi recenti dimostrano che la sola legge non è sufficiente. È fondamentale una maggiore consapevolezza e l'adozione di misure preventive da parte di tutti noi.

Otto consigli per prevenire queste tragedie

Chiama il 112: Se vedi un bambino solo in auto, chiama immediatamente il 112 o il 113. Oggetti personali sul sedile posteriore: Quando trasporti il tuo bambino, lascia i tuoi oggetti personali dietro, come borsa, telefono o valigetta. Oggetti del bambino sul sedile anteriore: Metti pannolini, borse e ciucci sul sedile anteriore per ricordarti della presenza del piccolo. Promemoria sul cellulare: Se accompagni il bimbo all’asilo o al nido, metti un promemoria sul cellulare o sull’agenda. Comunica i cambi di programma: Se c’è un cambio di programma, avvisa il tuo partner o chi si occupa del bambino. Avvisi dal personale: Chiedi alle persone che solitamente si occupano del bimbo di avvisarti se il piccolo non è stato accompagnato come di consueto. Dispositivi antiabbandono: Installa un dispositivo che suoni o si illumini se lasci il bambino da solo in auto. Chiudi sempre l'auto: Quando l’auto è vuota, lascia le portiere e il bagagliaio chiusi e tieni le chiavi fuori dalla portata dei bambini.

La tragica vicenda di Marcon ci ricorda quanto sia importante restare vigili e adottare tutte le misure possibili per prevenire questi incidenti. La responsabilità di proteggere i nostri bambini è immensa, e con piccoli accorgimenti possiamo evitare che queste tragedie si ripetano. Non dimentichiamoci mai dei nostri piccoli angeli, neanche per un istante.