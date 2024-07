Nuova stazione meteo sul ghiacciaio di Planpincieux per migliorare le previsioni

Al centro della discussione le misure preventive di Protezione Civile per la Val Ferret e gli impatti sul territorio e le attività produttive. Durante l'incontro, sono stati concordati diversi punti chiave, tra cui il prossimo posizionamento di una nuova stazione meteorologica sul ghiacciaio di Planpincieux, l'aggiornamento del dossier sugli scenari da attuare e incontri periodici tra le parti coinvolte.

Il confronto ha permesso di chiarire vari aspetti, in particolare il sistema di emissione delle allerte meteo, che spesso determinano scenari di criticità per la Val Ferret sulla base di previsioni meteorologiche a scala regionale. È emersa la necessità di nuove procedure di misurazione e rilevamento puntuale dei fenomeni per una realtà che attrae grandi flussi turistici, soprattutto in estate. Il Comitato della Val Ferret ha trovato particolarmente utili i chiarimenti sulle differenze tra criticità glaciologiche e idrogeologiche, che richiedono misure preventive diverse.

L'incontro, della durata di un'ora e mezza, è stato giudicato positivo e costruttivo. Tra i presenti, per il Comitato Val Ferret c'erano il presidente Marco Busanelli, la vice presidente Mariacristina Rapisardi, il consigliere Enrico Bonora e il direttore di Confcommercio Valle d’Aosta, Adriano Valieri. Il Comune era rappresentato dal Sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, e dal suo Vice Federico Perrin. Per la Fondazione Montagna Sicura, era presente Jean Pierre Fosson, mentre per il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio dell'Assessorato regionale Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, c'era il dirigente Davide Bertolo.

Davide Bertolo ha informato che entro un mese verrà posizionata una nuova stazione meteo sul ghiacciaio per raccogliere dati più localizzati e precisi, permettendo procedure di pre-allertamento più mirate in collaborazione con Fondazione Montagna Sicura. Saranno inoltre aggiornati gli scenari e le misure legate al rischio glaciologico, con dati impostati sulle previsioni del 2019 in collaborazione con il centro studi di Davos.

La Regione ha proposto tavoli periodici con il Comitato della Val Ferret per illustrare le azioni intraprese a livello regionale e comunale. L'obiettivo è di sviluppare sistemi di previsione più localizzati per tutelare la sicurezza di chi frequenta la valle e ridurre le allerte false positive. Il Comitato della Val Ferret ha sottolineato che la valle è una risorsa, non un problema, evidenziando anche le criticità nella comunicazione che spesso generano eccessivi allarmismi da parte dei media.

Tra i temi discussi, la viabilità e le criticità legate all’accesso a senso unico alternato alla Val Ferret attraverso la strada della Montitaz quando la strada comunale è chiusa, e la necessità di lavorare in sinergia tra tutte le parti coinvolte. Il Sindaco Roberto Rota ha ribadito l'attenzione costante e il lavoro continuo, grazie alla Commissione locale idrogeologica e al servizio meteo localizzato del Comune, che permettono di monitorare l'evoluzione meteorologica e ridurre l'impatto delle decisioni da prendere. Ha inoltre accennato a possibili interventi sui flussi e sui tempi dell’impianto semaforico lungo la Montitaz per agevolare gli accessi.