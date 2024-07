DALLA SARDEGNA ALLA VALLE D’AOSTA

Parte prima: L’Autonomia

Differenziata (legge n. 86 del 26.6.2024) non è altro che il riconoscimento da parte dello Stato dell’attribuzione a una Regione a statuto ordinario di autonomia legislativa sulle materie (20) di competenza concorrente e su tre materie di competenza esclusiva dello Stato (giustizia della pace, istruzione e ambiente).

L’articolo 11 di questa legge afferma inoltre che l’Autonomia differenziata trova applicazione anche alle regioni a Statuto speciale e alle Province autonome.

Secondo alcuni costituzionalisti questa legge pone essenzialmente problemi di natura finanziaria. Infatti per l’individuazione dei beni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie di queste autonomie speciali è prevista l’istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regioni- Autonomie con il compito di formulare proposte in merito.

Uno dei temi principali diventa allora quello di passare finanziariamente dalla spesa storica delle regioni (quella effettiva) alla spesa standard (quella media dei Comuni della stessa fascia di popolazione). Ma prima bisogna stabilire, in nome del principio di solidarietà ed eguaglianza, i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sul territorio.

Parte seconda: Sulla legge in questione è in corso un dibattito che ha portato forze politiche e sociali a chiedere un referendum per la abrogazione della legge stessa. Già sei regioni ordinarie stanno raccogliendo le firme per il referendum in nome di un’eguaglianza di trattamento tra Nord e Sud: qualcuno a proposito di questa legge ha parlato di “secessione dei ricchi”. Quello che mi ha sorpreso (ma fino ad un certo punto) è che a queste regioni a statuto ordinario si sta aggiungendo una settima regione, ma questa è a Statuto Speciale:la Sardegna e con una motivazione particolare.

Anche lì si stanno raccogliendo le firme referendarie per la abrogazione. La ragione principale (udite, udite) è nelle parole del Presidente del Consiglio regionale della Regione sarda: “L’autonomia riconosciuta alla Sardegna non dve essere persa, ma oggi è messa duramente in pericolo”. “L'Autonomia Differenziata di fatto elimina le regioni a Statuto speciale e questo significa cancellare la nostra specialità”. “La lotta contro questa legge deve aiutarci a svegliare le coscienze”.

Per la raccolta delle firme per il referendum si sono aggregate anche CGIL e UIL sarde, associazioni varie e una parlamentare del PD. Penso che ci sia da riflettere molto su tutto ciò specie se ci rivolgiamo alla realtà valdostana. Tranne alcune affermazioni di circostanza (con l’esclusione del deputato Manes), da noi tutto tace: è la solita “endourmia”?