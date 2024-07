Nella finestra di apertura di domani 14 luglio della strada regionale 47 per Cogne potranno transitare SOLTANTO i mezzi autorizzati, nello specifico i mezzi d'opera e di pubblico servizio presenti nelle liste organizzate dall'amministrazione comunale di Cogne, con l'avvallo della Protezione Civile. Non sarà permesso il passaggio ad altri mezzi. La determinazione delle autorità locali è chiara: per garantire la sicurezza e l'efficacia delle operazioni, solo i veicoli autorizzati avranno accesso.

Per raggiungere Cogne, domenica 14 luglio, le prime finestre saranno riservate esclusivamente ai mezzi di pubblico servizio. Questo provvedimento è essenziale per assicurare che i lavori di ripristino possano procedere senza intoppi, permettendo la continuità delle operazioni necessarie al ritorno alla normalità. L'amministrazione regionale, in stretta collaborazione con quella comunale di Cogne, si è impegnata a organizzare un'intera giornata di apertura controllata il 21 luglio, per consentire il recupero di tutti i mezzi finora bloccati.

La risposta delle autorità locali e regionali, di fronte a questa crisi, è stata rapida ed efficiente, dimostrando una straordinaria capacità di ripresa e coordinamento. Grazie alla sinergia tra la Presidenza della Regione, l'amministrazione comunale di Cogne, il Dipartimento regionale di Protezione Civile e le strutture dei lavori pubblici, sono state organizzate delle "aperture" straordinarie per garantire la continuità delle operazioni di ripristino sulla statale 47. Questo approccio pragmatico ha permesso di intervenire prioritariamente sugli interventi straordinari necessari per il ripristino definitivo della circolazione.

La prima finestra di accesso è stata programmata per domenica 14 luglio, dalle 12:00 alle 17:30, per consentire il passaggio dei mezzi adibiti a servizi pubblici, quelli impegnati nei lavori ordinari e straordinari, nonché per le operazioni di recupero dei rifiuti e il rifornimento di carburante e generi vari. Questo ha permesso di mantenere i servizi essenziali operativi senza interruzioni significative.

Per domenica 21 luglio, l'amministrazione regionale, sempre in collaborazione con il comune di Cogne, ha pianificato un'intera giornata di apertura controllata per il recupero dei mezzi bloccati. Le modalità di deflusso saranno organizzate con attenzione alle esigenze di sicurezza, dimostrando una pianificazione meticolosa e attenta alle necessità della comunità.

Lunedì 15 luglio saranno fornite ulteriori informazioni sulla realizzazione di una pista a monte della strada statale 47, al chilometro 9.400. Questa pista servirà per una nuova finestra di accesso mercoledì 17 luglio, permettendo il passaggio dei mezzi d'opera e facilitando le attività lavorative sul territorio di Cogne. Sempre lunedì, saranno comunicate ulteriori informazioni sulla viabilità, inclusa la possibile riapertura definitiva della circolazione. Questa tempestiva comunicazione sottolinea l'importanza della trasparenza e del costante aggiornamento verso la popolazione, elementi cruciali per mantenere la fiducia e la collaborazione dei cittadini.

L'efficacia della gestione dell'emergenza a Cogne è un esempio lampante di come la cooperazione tra le istituzioni locali e regionali possa portare a risultati rapidi e concreti. Senza bisogno di soluzioni demagogiche e sensazionalistiche, come quelle suggerite dalla ministra Santanché, coinvolta in un'indagine, la comunità ha dimostrato una resilienza e una capacità di organizzazione straordinarie, puntando su interventi mirati e ben coordinati per il rapido ritorno alla normalità.