L’Associazione VIOLA rinnova il suo direttivo: riconfermate la Presidente Raffaela Longo e la vice Tiziana Frassy

In alto da sn: Cristina Baré, Elena Porticella, Genny Jocollè e Anna Maria Actis, in basso da sn: Tiziana Frassy, Mariolina Boniface e Raffaela Longo

L’Associazione VIOLA ha rinnovato il suo direttivo. In data 21 giugno si è svolta l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche che avviene ogni 3 anni. Alla presidenza e vicepresidenza sono state riconfermate Raffaela Longo e Tiziana Frassy, mentre la storica fondatrice dell’associazione, insieme a Raffaela Longo e Nadia Berard, Maria Boniface (per tutti Mariolina) non si ricandida nel direttivo nell’anno del suo 80 esimo compleanno per lasciare spazio alle più giovani leve.



A subentrare è Elena Porticella, farmacista di Saint-Pierre che gestirà prevalentemente l'aspetto social di Viola, oltre a dare un valido supporto tecnico-scientifico al direttivo oltre alla realizzazione delle manifestazioni e progetti. All’interno dell’organo sono state rielette in qualità di consigliere Anna Maria Actis, Cristina Baré, Fulvia Grasso, e Genny Jocollé.