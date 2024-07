Confersercenti sollecita interventi concreti a sostegno della aziende

La Regione, i Comuni interessati, le aziende di servizi pubblici, qualora non vi avessero già provveduto, devono attivarsi per far bloccare le bollette di luce -gas acqua -rifiuti per i prossimi mesi, sostegno al reddito con fondi nazionali e regionali ai lavoratori interessati e garantire i trasporti gratuiti sui mezzi pubblici per gli abitanti delle zone alluvionate quando la viabilità sarà ripristinata Rivolgiamo anche un appello al mondo bancario affinché gli istituti di credito si attivino in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione dei giorni scorsi sospendendo per almeno 12 mesi i mutui bancari. È necessario che i cittadini, prontamente e coraggiosamente soccorsi dalle forze preposte, ricevano adeguata assistenza nella fase di emergenza: cure, alloggio, sostentamento e supporto di carattere psicologico sono le prime operazioni da mettere in campo.

Oltre a ciò, è necessario prevedere degli aiuti dal punto di vista delle spese che i cittadini dovranno ora sostenere. Come Federconsumatori aps vda crediamo che mai come in questo momento sia necessaria un’azione collettiva che permetta la ripresa economica e civile delle zone colpite al più presto possibile. Una volta adottate le misure di soccorso urgente e fatta la ricognizione dei danni, sarà fondamentale passare in tempi rapidi all’azione per il ripristino dei luoghi, la ricostruzione delle infrastrutture e la messa in sicurezza del territorio.

Ci permettiamo di chiedere fin d’ora l’attivazione di sedi di confronto e coordinamento fra istituzioni, forze economiche e sociali, sindacati e associazioni dei consumatori, dove affrontare concretamente i gravi problemi che questa calamità ha creato ai cittadini, alle normali relazioni e alle attività economiche.