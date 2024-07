Iniziati i lavori di ripristino della strada regionale n.47 di Cogne

Dopo l’evento alluvionale verificatosi tra sabato 29 e domenica 30 giugno scorsi, gli interventi di ripristino della strada regionale n.47 di Cogne sono iniziati già dalla mattina di domenica scorsa e attualmente è già stato realizzato un tracciato per il passaggio dei mezzi d’opera nel primo tratto danneggiato, ricolmando la parte prima invasa dal torrente.

“La Valle d’Aosta- commentano l’Assessore, Davide Sapinet e il Presidente della Regione, Renzo Testolin - ha reagito immediatamente allestendo, a poche ore dall’ondata di maltempo, il cantiere sulla strada per Cogne. I danni sono ingenti, il torrente ha provocato una serie di situazioni particolarmente critiche che nemmeno durante l’alluvione del 2000 erano state di tale entità. Un ringraziamento va a tutti coloro che stanno operando in questo frangente, dipendenti regionali, volontari, professionisti e imprese coinvolte che hanno dimostrato da subito capacità operative e professionalità di altissimo livello”.

Le maggiori criticità si rilevano in tre punti (più altri dissesti di minore entità lungo la strada che sono attualmente oggetto di valutazione). I primi due tratti nei quali la strada è stata completamente asportata si trovano appena a monte del ponte di Chevril, sul quale peraltro sono in corso i lavori di rifacimento dell’infrastruttura stessa. Effettuate le opportune verifiche, il cantiere del ponte, seppur interessato anch’esso dal fenomeno alluvionale che ha asportato alcune piste provvisorie e danneggiato alcuni manufatti, non ha subito danni rilevanti.

I due tratti in questione, nei quali la sede stradale è stata completamente asportata, si trovano al km 9+000 e km 9+400. Nel primo i lavori di ripristino sono iniziati fin dalla mattina di domenica 30 giugno, e attualmente è già stato realizzato un tracciato per il passaggio dei mezzi d’opera, ricolmando questa parte prima invasa dal torrente.

Da questa mattina, martedì 2 luglio, i mezzi stanno già operando nel tratto a monte: per una lunghezza di circa 150 metri il torrente ha completamente scalzato il versante naturale esistente, sul quale insisteva la carreggiata stradale. In tale tratto esso scorre a quasi 20 metri sotto il piano stradale e al momento ha completamente cambiato il proprio corso.

In questo momento i mezzi d’opera hanno avviato gli interventi necessari a deviare nuovamente il corso del torrente nel proprio alveo originario; si tratta di attività propedeutiche, necessarie per poter consolidare il piede del versante eroso e per realizzare una pista carrabile per i soli mezzi di cantiere, per poter accedere sui tratti a monte. Ogni attività successiva di ripristino della viabilità è condizionata dalle attività di spostamento dell’alveo del torrente e di consolidamento del piede del versante, al fine di proteggerlo da nuove erosioni.

Il terzo tratto di strada asportata si trova presso la galleria di Lexert; la strada è stata completamente danneggiata per un lungo tratto, la piena del torrente ha demolito gli argini e parte del muro di controripa, lasciando lungo il percorso diversi accumuli di materiale e profonde erosioni.