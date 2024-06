Nella nostra regione dopo il pomeriggio di paura oggi si è attenuata la perturbazione

La Valle d’Aosta ha vissuto un pomeriggio e una serata di grande difficoltà a causa di una violenta perturbazione che ha colpito la regione. Dopo ore di forti piogge e temporali, la situazione sembra finalmente migliorare. Christian Sarteur, responsabile politico di Pays d’Aoste Souverain, ha espresso solidarietà alle comunità valdostane colpite e ha ringraziato tutti i corpi e volontari intervenuti.

Pays d’Aoste Souverain ha espresso vicinanza alle comunità di Cogne, Champorcher ed Arnad, le più gravemente colpite dai nubifragi. Ha inoltre ringraziato i corpi di soccorso e i volontari che hanno prestato aiuto durante l’emergenza, auspicando che le amministrazioni regionali e comunali seguano procedure rapide e snelle per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle aree danneggiate.

Il Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS) si è riunito presso la sede della Protezione Civile alla presenza del Presidente della Regione, Renzo Testolin, per fare il punto sui danni causati dalla perturbazione. Come si legge in una nota diffusa al ytermine della riunione, le forti precipitazioni hanno colpito duramente la zona meridionale della regione, per poi spostarsi verso la dorsale settentrionale e infine su Cogne. In particolare, i pluviometri hanno registrato circa 130 mm di pioggia a Cogne e circa 60 mm nella zona Est.

Nel pomeriggio, la bassa Valle ha registrato diverse criticità. Ad Arnad, il sottopasso per la frazione di Echallod è stato allagato, mentre la caduta di alberi ha bloccato la strada regionale n.26 tra Hone e Arnad e la strada regionale n.2 tra Champorcher e Pontboset. A Champoluc, l’esondazione di un torrente a causa dell’ostruzione di una tubazione ha creato ulteriori problemi.

La Valle di Cogne è stata particolarmente colpita, con colate detritiche lungo i canaloni del Pont du Teuf, Costa del Pino, Trajo, Les Ors e Tsa de sèche. Il torrente Valnontey è esondato, chiudendo la strada regionale da Ozein e le strade comunali di Valnontey e Lillaz. Sul posto è presente un presidio medico e la rete elettrica e le comunicazioni telefoniche sono temporaneamente interrotte.

Anche la Valtournenche ha subito gravi danni. Una frana ha chiuso la strada regionale tra Valtournenche e Cervinia, con la riapertura a senso unico alternato prevista nelle prossime ore. L’esondazione del torrente Marmore ha causato danni ingenti nel centro di Cervinia, dove sono in corso lavori per il disalveo del torrente e interventi di emergenza.

Il Dipartimento di Protezione Civile e i Vigili del Fuoco della Presidenza della Regione informano che l’attività di monitoraggio e soccorso è proseguita nella notte, coinvolgendo vari corpi e amministrazioni locali. Le situazioni più critiche si sono verificate nella bassa Valle, a Cogne e nella Valtournenche.

A Montjovet e Issogne, la piena della Dora Baltea ha causato esondazioni, con evacuazioni precauzionali di alcune famiglie. La strada statale 26 è attualmente chiusa in vari tratti a Bard, Donnas e Champdepraz. A Cogne, la strada regionale n.47 e la strada comunale di Valnontey sono state gravemente danneggiate, con rete elettrica e acquedotto fuori uso. L’elisoccorso ha permesso di salvare una famiglia con una bambina piccola e tre persone isolate nel vallone dell’Urtier.

Le comunità valdostane stanno affrontando un periodo difficile a causa del maltempo. La speranza è che, con l’aiuto dei soccorsi e una rapida attuazione degli interventi di ripristino, la situazione possa tornare presto alla normalità. Pays d’Aoste Souverain esprime la propria vicinanza ai settori agricoli e turistici che stanno subendo danni economici a causa delle condizioni meteorologiche avverse.