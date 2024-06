OFFERTA DI MISSIONE SERVIZIO CIVICO FRANCO-ITALIANO

ECOTRIVELO, un’associazione della comunità dei comuni della valle Chamonix-Mont-Blanc, si impegna nella riduzione globale dei rifiuti inceneriti. L'associazione mira a creare un sistema semplice e senza emissioni di CO2 per la raccolta, il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti biodegradabili degli esercenti, come ristoranti e cucine collettive. La raccolta è realizzata con una bici dotata di rimorchio e i rifiuti vengono trasformati in compost da riutilizzare localmente. Inoltre, ECOTRIVELO supporta i commercianti nella produzione autonoma di compost e promuove il compostaggio attraverso azioni di sensibilizzazione rivolte a scuole, aziende e altri gruppi.

Il/la volontario/a parteciperà attivamente alla raccolta dei rifiuti biodegradabili in bici, al processo di compostaggio e alle missioni di giardinaggio dell’associazione. Inoltre, aiuterà il responsabile del compost a finalizzare i dispositivi pedagogici in progetto, utilizzandoli durante animazioni educative sulla raccolta differenziata e il compostaggio.

A seconda delle preferenze e capacità, il/la volontario/a potrà anche assistere il team della comunicazione, contribuendo con fotografie, video, pubblicazioni sui social e relazioni con i media. Inoltre, potrà supportare il team di sviluppo su aspetti tecnici, commerciali, amministrativi, finanziari e regolamentari del progetto, nonché migliorare il processo e l’organizzazione del lavoro.

Il profilo ideale del/la volontario/a include un’età minima di 18 anni, nazionalità italiana o residenza in Italia, una buona conoscenza e autonomia nell’uso della lingua francese (sia scritta che orale), una buona condizione fisica e una sensibilità alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile.

La missione permetterà al/la volontario/a di sviluppare competenze in giardinaggio e compostaggio dei rifiuti biodegradabili, animazioni pedagogiche e competenze in comunicazione o direzione di progetto, a seconda delle missioni complementari scelte. La missione è flessibile e può essere adattata agli interessi del/la volontario/a, offrendo opportunità di formazione sul campo e tutoraggio da parte della presidente dell’associazione. Se necessario, l’associazione offre anche corsi di francese. Il/la volontario/a sarà integrato/a in una squadra mista di retribuiti e volontari, facilitando l'integrazione nella vita locale.

Le condizioni di accoglienza includono una partecipazione alle spese di alloggio fino a 500€ al mese, con ricevute di affitto, attrezzatura da lavoro fornita dall’associazione, copertura dei trasporti locali nella valle di Chamonix-Mont-Blanc e un'indennità mensile di 619,83€. Sono previsti anche corsi di primo soccorso, educazione civica e civile, e formazione in francese, se desiderata. Il volontariato è un servizio civile francese, e i volontari italiani possono partecipare sia prima che dopo un servizio civile italiano.

Per candidarsi, inviare una mail con CV e motivazioni all'indirizzo: ecotrivelo@gmail.com.