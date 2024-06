Proposta di legge Minelli-Guichardaz per garantire avvio regolare anno scolastico

La proposta di legge regionale n. 148, presentata dalle Consigliere Guichardaz e Minelli il 20 giugno 2024, mira a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 nella Valle d'Aosta attraverso una serie di misure urgenti. La situazione delle scuole valdostane è attualmente critica a causa del mancato espletamento del concorso per dirigenti scolastici da parte del Ministero dell’Istruzione, il che ha portato a un alto numero di reggenze. Su un totale di 26 istituzioni scolastiche, solo 15 avranno un dirigente titolare al primo settembre 2024, mentre le restanti 11 saranno assegnate in reggenza, con conseguenti difficoltà gestionali e organizzative.

Dal 2019, non ci sono stati nuovi ingressi di dirigenti scolastici, mentre le mobilità e i pensionamenti hanno progressivamente ridotto il numero di dirigenti disponibili. Per cercare di risolvere parzialmente questo problema, dal 2022 è stata prevista la possibilità di esonerare dall’insegnamento docenti per supportare i dirigenti scolastici, ma questa misura non è stata sufficiente per garantire un efficace coordinamento delle istituzioni scolastiche.

La proposta di legge prevede di fornire un supporto aggiuntivo ai dirigenti scolastici, specialmente nelle scuole assegnate in reggenza. Questo supporto verrà fornito tramite l’esonero dall’insegnamento di alcuni docenti, che aiuteranno nelle funzioni amministrative e organizzative. La misura sarà temporanea, in attesa del concorso regionale bandito nel gennaio 2024, e avrà un costo stimato di circa 550 mila euro.

Un altro aspetto critico è la mancanza di personale nelle segreterie scolastiche, che ha reso caotico l’avvio degli ultimi anni scolastici. Per affrontare questa situazione, la proposta prevede l’assunzione a tempo determinato di assistenti amministrativi-contabili per supportare le istituzioni secondarie di secondo grado, con un costo stimato di 280 mila euro all’anno.

La copertura finanziaria della legge sarà garantita attraverso l’utilizzo di fondi destinati a vari settori, come l’equiparazione dello stato giuridico ed economico del personale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale valdostano, nonché trasferimenti integrativi al Comune di Aosta.

La legge, composta da cinque articoli, è dichiarata urgente per permettere l’implementazione tempestiva delle misure previste e garantire così il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025. La proposta evidenzia le difficoltà strutturali e organizzative del sistema scolastico valdostano, offrendo soluzioni temporanee in attesa di interventi più strutturali e definitivi.