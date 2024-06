Giornalisti in festa per l'inaugurazione della nuova sede

Il clima di entusiasmo sarà palpabile, alimentato dalla partecipazione di illustri ospiti come la segretaria generale della Federazione nazionale della stampa italiana, Alessandra Costante, e il presidente della Casagit Salute, Gianfranco Giuliani.

Le celebrazioni inizieranno già alle 17, con l'assemblea dell'Associazione Stampa Valdostana (Asva) per l'approvazione dei bilanci. Questo momento istituzionale darà il via a una serata memorabile, durante la quale i presenti potranno esplorare i nuovi spazi, che ospiteranno l'Associazione Stampa Valdostana, l'Ordine dei giornalisti della Valle d’Aosta, la consulta regionale della Casagit e l’ufficio di corrispondenza dell’Inpgi.

Il taglio del nastro sarà seguito da un brindisi collettivo, un'occasione per celebrare il traguardo raggiunto e guardare con ottimismo al futuro. I calici alzati segneranno l'inizio di un momento conviviale che troverà il suo culmine in una cena al Bistrot Central di piazza Roncas. Qui, in un'atmosfera calorosa e informale, giornalisti e ospiti condivideranno storie e aneddoti, rafforzando il senso di comunità e appartenenza.