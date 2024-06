Avvio anno scolastico 2024-2025: sfide e soluzioni nel confronto tra Regione e Ministero

La Capogruppo Erika Guichardaz ha espresso preoccupazioni riguardo l'aggiornamento del personale docente ed educativo delle graduatorie regionali supplenze per i prossimi due anni scolastici. Ha sottolineato come non siano state ancora pubblicate le graduatorie definitive dei concorsi e come permanga incertezza sull'espletamento del concorso per dirigenti scolastici da parte del Ministero dell'Istruzione. "Chiediamo di conoscere quali sono le novità e le scadenze per l'anno scolastico 2024-2025", ha affermato la Guichardaz.

In risposta, l'Assessore al sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, ha assicurato che gli uffici stanno lavorando intensamente, seguendo un cronoprogramma serrato, nonostante molti ritardi a livello nazionale. Ha menzionato, in particolare, il concorso per i dirigenti scolastici, per il quale è stata inviata una lettera al Ministero per ottenere informazioni dettagliate sulla data della prova scritta. Questo è cruciale, data la criticità delle reggenze che attualmente sono nove e potrebbero aumentare con i pensionamenti. "Se a livello nazionale non riescono a sbloccare la situazione entro termini brevi, non possiamo dare corso alle procedure successive", ha aggiunto l'Assessore. Ha anche informato che il 17 giugno è stato pubblicato il decreto per la mobilità definitiva dei docenti assunti a tempo indeterminato e che nelle prossime settimane saranno aggiornate le graduatorie a esaurimento (Gae) 2024-2026, con il decreto di approvazione previsto per la seconda metà di luglio.

Il panorama descritto evidenzia una serie di sfide strutturali e organizzative che non possono essere ignorate. La pubblicazione tardiva dell'Ordinanza ministeriale per l'aggiornamento delle graduatorie di supplenza, avvenuta solo il 20 maggio dopo quasi due mesi di confronto con le organizzazioni sindacali e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, è un esempio lampante delle difficoltà di coordinamento a livello nazionale. Negli anni precedenti, tale ordinanza veniva pubblicata ad aprile, al massimo ai primi di maggio, dimostrando una chiara discrepanza nei tempi di gestione delle procedure.

La Capogruppo Guichardaz ha riconosciuto le difficoltà di interazione con il Ministero ma ha ribadito che la responsabilità delle graduatorie dei concorsi ricade a livello regionale. Ha insistito sulla necessità di prevedere azioni immediate per arginare possibili ritardi e garantire l'avvio regolare dell'anno scolastico.

Questa situazione mette in luce non solo la complessità della macchina burocratica dell'istruzione, ma anche la necessità di un'efficace comunicazione e collaborazione tra i vari livelli di governance. È fondamentale che il Ministero dell'Istruzione e le autorità regionali lavorino sinergicamente per evitare disguidi che possano compromettere la qualità dell'istruzione e la serenità del personale scolastico. In un contesto dove la preparazione e la tempestività sono cruciali, ogni ritardo può avere conseguenze significative, rendendo il compito delle autorità locali ancora più impegnativo.

La determinazione della Capogruppo Guichardaz nel sollecitare risposte e soluzioni concrete rappresenta un importante passo verso la risoluzione delle problematiche attuali, ma è evidente che servirà un impegno continuo e coordinato per affrontare efficacemente le sfide che si presentano all'orizzonte del nuovo anno scolastico.

