DAL 25 GIUGNO I PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE ATTIVATI ANCHE NEI PRESIDI TERRITORIALI USL

Un ampliamento che si aggiunge al servizio già attivato ad Aosta alla Biblioteca ospedaliera del “Parini” e alla sede USL di via G. Rey 1.

Il primo appuntamento sul territorio sarà al Poliambulatorio di Donnas il 25 giugno dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00.

Il servizio di facilitazione digitale è gratuito, ad accesso libero e con possibilità di prenotazione al Numero Verde 800610061. Il facilitatore fornisce ai cittadini un aiuto per acquisire competenze digitali e ricevere assistenza per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali sempre più collegati alla Pubblica Amministrazione (identità digitale, smartphone e gestione delle relative applicazioni, rete Internet e per l’accesso ai più importanti servizi online).

Le date delle nuove postazioni di Facilitazione digitali nelle sedi territoriali USL per giugno e luglio sono i seguenti:

· Da giovedì 27 giugno al Poliambulatorio di Morgex

(postazione nell’atrio al piano 0) ogni giovedì a settimane alterne

09:00-12:30 13:30-16:00

· Da venerdì 28 giugno al Poliambulatorio di Chatillon

(postazione nell’atrio al piano 0) ogni venerdì a settimane alterne

09:00-12:30 13:30-16:00

· Da martedì 2 luglio al Poliambulatorio di Donnas

(ambulatorio n.20) ogni martedì a settimane alterne

09:00-12:30 13:30-16:00

· Da lunedì 8 luglio al Consultorio di Verrès

(ambulatorio ostetrica) ogni lunedì a settimane alterne

09:00-12:30 13:30-16:00

Ad Aosta i Punti di facilitazione digitale restano attiva tutti i mercoledì suddivisi a settimane alterne presso:

· Biblioteca dell’Ospedale “Parini” (4° piano) il 26 giugno, 10 e 24 luglio, 7 e 21 agosto

· Via G. Rey 1 (accanto al punto informazioni, in ingresso) il 3, 17 e 31 luglio, 14 e 28 agosto

Sul sito aziendale è stata aperta una sezione per rimanere aggiornati su date e orari dei prossimi mesi, visibile a questo link https://www.ausl.vda.it/in-primo-piano/punti-di-facilitazione-digitale.

Nell’ambito della Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Regione Autonoma Valle d’Aosta è attuatore del progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU” e la società in house providing IN.VA S.p.A. è soggetto esecutore. L’obiettivo è rendere la popolazione autonoma nell’utilizzo di Internet e dei servizi digitali erogati dai privati e dalla Pubblica Amministrazione, abilitando un uso consapevole della rete e fornendo gli strumenti per beneficiare appieno delle opportunità offerte dal digitale.