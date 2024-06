Allerta in Valgrisenche: livelli critici alla diga di Beauregard, massima attenzione - AGGIORNAMENTI

Il Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco informa che il Sindaco di Chambave ha disposto con un'ordinanza la chiusura del tratto di percorso ciclo pedonale nel Comune di Chambave, in direzione Fénis, a causa di un parziale allagamento della Dora in frazione Septumian

A seguito della fusione della neve e delle precipitazioni delle ultime 24 ore, la diga di Beauregard ha raggiunto il livello di massima regolazione. Le acque hanno iniziato a sfiorare nel torrente Dora di Valgrisenche. Attualmente non si registrano criticità, ma è richiesta massima attenzione lungo le sponde del torrente. Il personale del Comune di Valgrisenche e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta è stato attivato per presidiare i punti potenzialmente critici.

Le previsioni meteo indicano che le precipitazioni, con rovesci diffusi e isolati temporali, continueranno fino alla prima parte della giornata. Nel pomeriggio, sono attese schiarite nei settori orientali e sud-orientali, ma un secondo passaggio perturbato interesserà maggiormente i settori occidentali, con fenomeni temporaleschi localizzati e accumuli inferiori rispetto al mattino. La situazione dovrebbe migliorare in serata con l'estensione del Foehn e il calo della neve a quote di 2700/2900 metri s.l.m.

Inoltre, dalla Protezione Civile si apprende che a Rhêmes-Saint-Georges, in zona C, una colata verificatasi intorno alle 4 del mattino di ieri ha ostruito la strada regionale. Non sono stati segnalati ulteriori dissesti. Non si sono verificate esondazioni, ma i livelli dei corsi d'acqua sono in aumento a causa della fusione della neve. Gli idrometri della Dora Baltea a Aymavilles, Pontey, Champdepraz e Hone hanno superato la soglia di allerta gialla (H1).

La situazione è monitorata costantemente dalle autorità competenti per garantire la sicurezza della popolazione. Si raccomanda di seguire le indicazioni e di evitare le zone a rischio.