Al via la XX edizione della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta

Start Cup Piemonte Valle d’Aosta si rivolge, anche quest’anno, a tutti coloro che, singolarmente o in gruppo, hanno da proporre una startup nuova e originale, indipendentemente dallo stadio di sviluppo.

Sono previste le menzioni speciali destinate al miglior progetto di "Imprenditoria femminile", "Social Innovation", “Open Innovation / Spin Off Industriali”, “Climate Change” e “Tecnologie sostenibili”.

La partecipazione al concorso, giunto alla XX edizione e realizzato con il sostegno della Regione autonoma Valle d’Aosta, per il tramite dell’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, e della Regione Piemonte, oltre che di altri enti istituzionali e di sponsor privati, è gratuita e aperta a persone fisiche e titolari di imprese con l’obiettivo di avviare una nuova attività imprenditoriale.

Start Cup intende favorire la promozione e lo sviluppo economico del territorio valdostano e piemontese mettendo a disposizione un montepremi complessivo (in denaro e in servizi) di oltre 75.000 mila euro. Per il primo classificato è previsto un premio di 7 mila 500 euro, di 5 mila euro per il secondo e di 2 mila 500 euro per il terzo. A questi, si aggiunge il premio speciale Valle d’Aosta di 7 mila 500 euro, offerto dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e destinato al miglior Business Plan che insedi l’impresa nella Pépinière d’Entreprises di Aosta o di Pont-Saint-Martin.

Il Concorso si articola in due fasi: una prima fase, il cui termine di presentazione delle domande scade il 28 giugno 2024, è denominata Concorso delle Idee e premia le migliori idee imprenditoriali in servizi, attività gratuite di supporto e consulenza erogate dagli incubatori di impresa.

Una seconda fase, la Business Plan Competition, dà accesso alla selezione finale e ai premi: ad essa possono accedere tutti, anche se non sono rientrati nella prima selezione e anche se non hanno presentato un’idea alla Fase I.

Per partecipare alla Fase II del concorso, la Business Plan Competition, è necessario presentare, dal 29 giugno 2024 entro il 29 luglio 2024, un Business Plan che descriva il progetto imprenditoriale.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità della competizione è possibile iscriversi alla newsletter email tramite il form disponibile al fondo di ogni pagina del sito web del concorso, oppure seguire Start Cup Piemonte Valle d’Aosta sui suoi canali social ufficiali: Facebook, LinkedIn e X .