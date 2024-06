Valle d'Aosta zona rossa per incidenti sul lavoro

Il primo quadrimestre del 2024 ha registrato 268 morti sul lavoro in Italia, quattro in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Di questi decessi, 206 sono avvenuti durante l'attività lavorativa, mentre 62 si sono verificati in itinere, cioè durante il tragitto casa-lavoro. Nonostante il numero totale degli infortuni mortali sia relativamente basso, la Valle d'Aosta è stata classificata come zona rossa, insieme a Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Umbria, Puglia, Campania e Calabria, a causa dell'incidenza particolarmente alta di questi eventi rispetto alla popolazione lavorativa della regione.

Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering di Mestre, ha commentato i dati, sottolineando che l'incidenza degli infortuni mortali è il vero indicatore di rischio per i lavoratori, fornendo una mappatura preziosa per chi opera nella sicurezza sul lavoro. Secondo i dati, la Valle d'Aosta ha un'incidenza superiore del 25% rispetto alla media nazionale di 8,7 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori, classificandola in zona rossa.

Il settore delle costruzioni continua a essere il più colpito, con 41 decessi nel primo quadrimestre del 2024. Anche le attività manifatturiere, i trasporti e il magazzinaggio, e il commercio presentano un numero significativo di vittime. Gli stranieri risultano particolarmente a rischio, con un'incidenza di mortalità quasi tripla rispetto agli italiani.

Le denunce totali di infortunio sono aumentate del 3,6% rispetto ad aprile 2023, raggiungendo quota 193.979. Le attività manifatturiere hanno il numero più elevato di denunce, seguite da costruzioni, sanità, trasporto e magazzinaggio, e commercio. La maggior parte delle denunce riguarda lavoratori nella fascia d'età tra 45 e 54 anni.

L'Osservatorio utilizza una zonizzazione per illustrare il rischio infortunistico nelle diverse regioni italiane, classificandole in base all'incidenza degli infortuni rispetto alla media nazionale. La Valle d'Aosta, nonostante il basso numero assoluto di infortuni, rientra nella zona rossa a causa dell'elevata incidenza rispetto alla sua popolazione lavorativa.

La situazione evidenziata dai dati richiede un'attenzione costante e interventi mirati per migliorare la sicurezza sul lavoro, specialmente nelle regioni ad alta incidenza infortunistica come la Valle d'Aosta.

Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering