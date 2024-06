I conti correnti cointestati costano 33 euro l'anno

Scegliere un conto corrente cointestato è un’opzione disponibile per tutti i risparmiatori privati. Tuttavia, molte banche non propongono esplicitamente questa possibilità per i nuovi clienti, rendendo la scelta del prodotto giusto più complessa. In media, un conto cointestato costa poco più di 33 euro all’anno, con potenziali riduzioni rispettando le condizioni della banca, e include la carta di debito. È possibile abbinare anche una carta di credito, con un costo di poco meno di 25 euro all’anno.

Un conto corrente può essere intestato a più risparmiatori, come coniugi, familiari o anche persone senza alcun rapporto di parentela. Questo tipo di conto è molto diffuso anche a livello aziendale. Nonostante ciò, non è spesso pubblicizzato dagli istituti bancari e, in alcuni casi, non è possibile aprire il conto principale in modalità cointestata.

L’attuale stato del mercato bancario per i conti cointestati è stato analizzato dall’Osservatorio ConfrontaConti.it, che ha valutato le proposte delle banche, considerando costi e caratteristiche delle offerte per i risparmiatori privati che vogliono accedere a un conto cointestato tra due o più soggetti. L’indagine si è concentrata sulla semplicità di ottenere informazioni e richiedere l’apertura di un conto cointestato, oltre ai costi effettivi, alle commissioni e ai servizi abbinati. È emerso che l’accesso a un conto corrente cointestato, nonostante i costi ridotti, è più difficile rispetto a un conto con un singolo intestatario.

L’Osservatorio ha preso in considerazione 30 diversi conti correnti proposti da altrettanti istituti bancari, considerando per ogni istituto il conto corrente di riferimento. Sono state analizzate sia banche tradizionali che online e multi-canale, oltre ai conti disponibili con apertura online o in filiale. Dai dati raccolti, solo nel 46% dei casi è indicata chiaramente la possibilità di apertura del conto con co-intestazione. Nella maggior parte dei casi, le banche non consentono l’apertura online del conto con due o più intestatari e non fanno alcun riferimento alla possibilità di apertura del conto in filiale. Questo rende più difficile per i risparmiatori privati interessati alla co-intestazione analizzare le proposte disponibili e orientarsi sul mercato. Le opzioni disponibili sono inferiori e spesso non esplicitate in modo completo, creando una carenza informativa che può limitare il diritto dei consumatori di accedere a un conto cointestato.

Secondo i dati raccolti dallo studio, un conto corrente cointestato prevede in media un canone di 33,55 euro all’anno. La differenza di spesa è ridotta tra i conti proposti dalle banche tradizionali (36,96 euro/anno) e quelli delle banche online o con poche filiali sul territorio (31,65 euro/anno). Per tutti i conti con un canone maggiore di zero, è possibile ottenere uno sconto fino all’azzeramento, rispettando le condizioni fissate dalla banca. Tutti i conti includono una carta di debito abbinata, generalmente con canone zero (la media è di 2,42 euro all’anno). Il prelievo è quasi sempre gratuito (0,18 euro di commissione media) presso gli ATM della banca emittente. Per i prelievi da ATM di altre banche in area euro, la commissione media è di 1,36 euro. Nel 42% dei casi c’è la possibilità di accedere a prelievi gratuiti rispettando alcune condizioni (importo minimo di prelievo o un certo numero di prelievi gratis al mese).

Si può anche richiedere la carta di credito: per le carte "Classic" con un plafond di almeno 1.500 euro, il costo è di 24,49 euro all’anno. C’è una differenza marcata tra le banche tradizionali, che richiedono 44,50 euro all’anno, e le banche online o con poche filiali, dove il costo è di 11,99 euro all’anno.