Restauro delle Lapidi Mauriziane ad Aosta: Un omaggio alla storia e alla cultura

Domenica 7 luglio, gli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, in collaborazione con l’Associazione Bandistica della Città di Aosta, organizzeranno il primo di una serie di cinque concerti estivi per celebrare l’inizio del restauro delle “Lapidi Mauriziane”. Questo evento significativo è stato fortemente sostenuto dalla Delegazione degli Ordini Dinastici della Valle d’Aosta, guidata dal reggente Giovanni Girardini, che ha deciso di farsi carico del progetto di restauro.

L’Ospedale Umberto Parini, costruito dall’Ordine Mauriziano tra il 1938 e il 1942, ospita due grandi lapidi in granito presso il vecchio ingresso, le quali commemorano non solo la costruzione dell’ospedale stesso, ma anche quella del precedente ospedale cittadino, che sorgeva al posto dell’attuale Palazzo dell’Amministrazione Regionale in Piazza Deffeyes. Queste lapidi, purtroppo, versano in pessime condizioni, e l'Ordine Mauriziano ha deciso di restaurarle. Il restauro si concluderà il 22 settembre con una cerimonia a cui parteciperanno tutte le massime cariche dell’Ordine, incluso il Gran Maestro S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla direzione dell’AUSL della Valle d’Aosta per aver accolto con entusiasmo l’iniziativa, alla Sovrintendenza ai beni culturali della Valle d’Aosta per la supervisione delle fasi del restauro e alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A per il contributo finanziario al progetto, essendo una delle principali benefattrici della costruzione dell’ospedale.

Il concerto del 7 luglio si terrà alle ore 17 presso il restaurato chiostro della Collegiata dei Santi Pietro e Orso in Aosta e sarà seguito da un aperitivo offerto dalle Dame e dai Cavalieri degli Ordini Dinastici. Giovanni Girardini ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo importante evento, sottolineando l'importanza di preservare la memoria storica e culturale della Valle d’Aosta.