GRAZIE DA FLAEI CISL! Elezioni FISDE – ARCA - Istituti sociali nel comparto elettrico

I nostri Istituti sono molto importanti per le lavoratrici ed i lavoratori. Infatti, IL FISDE eroga prestazioni sanitarie ed interventi di assistenza alle persone con disabilità. L'ARCA è un’Associazione di sostegno alla famiglia, mediante la promozione di iniziative di assistenza, di attività sportive e culturali per il tempo libero, convenzioni e servizi agevolati e attività per tutti.

I risultati delle elezioni sono stati per FLAEI CISL molto soddisfacenti, poiché a livello nazionale ci confermiamo in assoluto il primo sindacato. Anche a livello regionale le elezioni in Valle d’Aosta ci hanno confermati come i più votati: il nostro candidato CUIGNON NATHAN è stato eletto nell’Assemblea Nazionale dell’ARCA, unico rappresentante per la Valle d’Aosta.

Nel ringraziare le Lavoratrici ed i Lavoratori ed i candidati per il prezioso sostegno e la fiducia accordataci, il Segretario FLAEI Valle d’Aosta, Katia Ruggeri, afferma: “Il consenso ricevuto e la fiducia che ci sono state rinnovate riconoscono l’operato svolto nel tempo con passione e impegno. Per questo siamo stati premiati. Ha prevalso quella “Operazione-trasparenza” che da tempo la FLAEI porta avanti. E il voto ci ha riconosciuto il primato della coerenza e della verità sulla narrazione e sulla facile demagogia. Essere un Sindacato fortemente rappresentativo in Azienda è la responsabilità di attualizzare e far avanzare raccogliendo le sfide della modernità, l’evoluzione dei bisogni delle Persone che rappresentiamo, implementando i diritti, le conquiste, le tutele e i servizi dedicati alle Lavoratrici e Lavoratori. A tutti il nostro

GRAZIE! La Segreteria FLAEI CISL