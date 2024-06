Ultime ore per partecipare al Mercatino delle Produzioni e dei Servizi Artigianali,

Nell’ambito della manifestazione AOSTA IN FESTA, la Capitale della Valle d'Aosta sarà animata con una serie di offerte commerciali presso i negozi del centro. La giornata di sabato 17 agosto vedrà un’edizione speciale dell'agrimercato Lo Tsaven, oltre a numerose animazioni turistiche e culturali. In questo contesto, la Chambre valdôtaine, in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, ha organizzato AOSTART, il mercatino dedicato alle imprese che realizzano prodotti e servizi artigianali.

Questo mercatino si distingue per il suo focus esclusivo su prodotti finiti e servizi immediatamente fruibili, come oggettistica, bigiotteria, prodotti tessili, prodotti per il benessere e servizi alla persona. Gli espositori avranno l'opportunità di vendere direttamente al pubblico i loro articoli, rendendo l'evento un'occasione imperdibile per artigiani e piccoli imprenditori locali.

Una delle novità di questa edizione è l'estensione del mercatino a due giornate: venerdì 16 agosto dalle 14.00 alle 22.30 e sabato 17 agosto dalle 10.00 alle 22.30. Il mercatino si terrà in Piazza E. Chanoux, all’interno della tensostruttura già allestita per gli eventi di agosto, come la Foire d’Eté.

Le postazioni saranno assegnate alle prime 50 domande ricevute, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande via PEC. La partecipazione è gratuita, ma le imprese interessate devono affrettarsi: il termine ultimo per inviare il modulo di domanda di partecipazione è fissato per domenica 16 giugno 2024.

Se siete artigiani o imprenditori nel settore dei servizi artigianali, questa è un’occasione da non perdere per far conoscere i vostri prodotti al pubblico e godere della vivace atmosfera di AOSTA IN FESTA. Prepararsi a vivere due giornate di creatività, cultura e commercio nel cuore di Aosta.