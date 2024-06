RIAPERTO AL TRANSITO IL COLLE DEL GRAN SAN BERNARDO

Il versante italiano, dove si snoda la strada statale 27 “del Gran San Bernardo”, è pertanto nuovamente percorribile senza limitazioni a partire dal km 26,200, in località Cerisey, a monte del comune di Saint Rhemy.

Il Colle del Gran San Bernardo, un passaggio montano di straordinaria bellezza e importanza storica, è stato finalmente riaperto al transito. Questa apertura segna un momento importante per la mobilità e il turismo nella regione, soprattutto dopo un inverno rigido che ha reso necessario uno sforzo significativo per il ripristino della viabilità.

Durante la cerimonia di riapertura, i dirigenti, i funzionari e gli operatori dei gestori italiani ed elvetici si sono stretti la mano al confine di Stato. Questo gesto simbolico ha celebrato il successo delle attività di sgombero neve che si sono svolte nelle scorse settimane.

Alla cerimonia hanno partecipato anche le Autorità locali e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine provenienti da Italia e Svizzera, sottolineando l'importanza della collaborazione internazionale in queste operazioni.Anas ha avviato le attività di sgombero neve a inizio aprile.

Le operazioni sono state condotte dal personale specializzato che ha utilizzato turbine fresaneve e lame con dispositivo spargisale per garantire la sicurezza e la percorribilità della strada. Durante queste operazioni, i tecnici hanno reinstallato le barriere laterali e la segnaletica verticale che erano state rimosse per evitare danni dovuti a possibili slavine.

Questo lavoro meticoloso ha assicurato che la strada fosse pronta per essere riaperta in totale sicurezza.Importanza del Colle del Gran San BernardoIl Colle del Gran San Bernardo non è solo una via di transito; è un simbolo della connessione tra Italia e Svizzera, e un punto di riferimento per escursionisti, motociclisti e automobilisti che attraversano questa pittoresca regione alpina.

La riapertura del colle rappresenta non solo il ripristino di una via di comunicazione vitale, ma anche un segnale di ritorno alla normalità e un invito a riscoprire le bellezze naturali e culturali di questa area.

Con la riapertura del Colle del Gran San Bernardo, si apre una nuova stagione di opportunità per i residenti e i turisti. Non resta che prepararsi a esplorare e godere delle meraviglie che questo storico passo alpino ha da offrire.