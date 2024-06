PIAZZA CHANOUX DI AOSTA COLMA DI EMOZIONE PER IL 210° ANNIVERSARIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Oggi, 5 giugno 2024, si celebra in tutta Italia la Giornata dell'Arma dei Carabinieri, con eventi organizzati in tutta la Penisola per festeggiare il 210° anniversario della fondazione dell'Arma. Questa ricorrenza è stata istituita per mettere in evidenza le competenze e le peculiarità degli uomini e delle donne dell'Arma, nonché i compiti di difesa e di pubblica sicurezza che svolgono in tutto il Paese. L'Arma dei carabinieri festeggia i 210 anni dalla sua fondazione, avvenuta a Torino nel lontano 1814. Come da tradizione, il 5 giugno - data in cui la Benemerita fu insignita della prima medaglia d'Oro al Valor Militare

I GIOVANI INVITATI A COSTRUIRE UN MONDO MIGLIORE

Una cerimonia toccante e carica di significato ha avuto luogo ieri in piazza Chanoux, nel cuore di Aosta, dove è stato celebrato il 210° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Il messaggio forte e chiaro rivolto ai giovani è stato quello di avere il coraggio di scegliere e impegnarsi per costruire un mondo migliore. Il compito dell'Arma, invece, è stato ribadito come quello di ascoltare la popolazione e di essere credibili in ogni azione intrapresa.

Il comandante dei carabinieri di Aosta ha evidenziato che il trend dei reati è in linea con lo scorso anno, sottolineando che anche un solo reato denunciato verrà sempre perseguito con determinazione e giustizia.

La manifestazione si è conclusa con la consegna di encomi e apprezzamenti ai militari che si sono distinti per il loro coraggio e professionalità. Ecco i destinatari degli attestati:

AL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DELLA COMPAGNIA CC DI AOSTA VICE BRIGADIERE ROBERTO LEGGIO – CARABINIERE SCELTO CLAUDIO ARMETTA “Equipaggio di sezione radiomobile di compagnia capoluogo, dando prova di elevata professionalità e rapidità di intervento, dopo aver ricevuto la segnalazione di una probabile rissa nella quale un individuo veniva attinto da arma da taglio, riportando lesioni che ne determinavano l’imminente pericolo di vita, individuavano l’autore del grave gesto che nel frattempo si era confuso fra i presenti, traendolo in arresto.” Saint Pierre (AO), 8 aprile 2024

AL COMANDO STAZIONE CC DI COURMAYEUR “Militari di stazione distaccata operanti in territorio di confine, dando prova di spiccata professionalità ed elevato acume investigativo, con grande abnegazione e spirito di sacrificio, dopo aver avuto notizia della violenta rapina subita nottetempo da due giovani turisti, immediatamente si attivavano e sviluppavano complessa attività d’indagine che permetteva di individuare celermente i responsabili del grave reato assicurandoli alla giustizia.” Courmayeur, 25 agosto – 5 settembre 2023

AL COMANDO STAZIONE CC DI MORGEX “Militari di stazione distaccata svolgevano diuturni servizi di controllo del territorio, volti al contrasto dei reati contro il patrimonio, che consentivano di sviluppare complessa ed articolata attività investigativa che portava ad individuare e deferire all’autorità giudiziaria gli autori di tre truffe in danno di persone anziane. La successiva condivisione degli elementi acquisiti, con altri reparti dell’Arma, permetteva l’individuazione di ulteriori truffe commesse sul territorio nazionale.” Morgex, mese di gennaio 2024

AL COMANDO STAZIONE CC DI COGNE “Militari di stazione distaccata, dopo aver ricevuto una denuncia per violenza sessuale ed estorsione, con oculate e attente indagini, individuavano gli autori del grave delitto che venivano successivamente tratti in arresto in esecuzione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Aosta, su proposta della locale Procura della Repubblica, che aveva pienamente condiviso le risultanze investigative prodotte.” Cogne, 26 marzo 2024

AL COMANDO STAZIONE CC DI NUS MARESCIALLO MAGGIORE ROBERTO NOSSEIN “Comandante di stazione distaccata, evidenziando elevata professionalità ed acume investigativo, conduceva in prima persona un’attività d’indagine tesa a disarticolare un sodalizio criminale dedito all’intestazione fittizia di oltre 100 veicoli, al fine di usufruire indebitamente di agevolazioni fiscali. L’indagine si concludeva con il deferimento all’autorità giudiziaria di 13 persone, con un danno economico di circa 30.000 euro.” Valle d’Aosta e Campania, marzo-dicembre 2023

AL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DELLA COMPAGNIA CC DI ST. VINCENT-CHATILLON LUOGOTENENTE PASQUALE SPANO’, MARESCIALLO MAGGIORE RAPHAEL SANTORI, MARESCIALLO ORDINARIO ALESSANDRO TELLI, BRIGADIERE CAPO QS MASSIMO PIROVANO E APPUNTATO SCELTO QS GIANLUCA DANESE “Addetti ad aliquota operativa di compagnia distaccata, evidenziando elevata professionalità, acume investigativo, spirito d’iniziativa e di sacrificio, conducevano un’articolata attività di indagine finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti che si concludeva con un arresto in flagranza e l’esecuzione di 8 misure cautelari personali emesse dall’autorità giudiziaria, il sequestro di 120 grammi di sostanza stupefacente e di 4500 euro nonché di segnalare all’autorità prefettizia 80 assuntori di stupefacenti.” Valle d’Aosta, luglio 2023-maggio 2024

AL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DELLA COMPAGNIA CC DI ST. VINCENT-CHATILLON VICE BRIGADIERE STEFANO CATINO E APPUNTATO SCELTO QS RICCARDO VANNUCCI “Equipaggio di aliquota radiomobile di compagnia distaccata, evidenziando elevata professionalità, esemplare senso del dovere e coraggio, intervenivano, su segnalazione di privato cittadino, in un esercizio commerciale ove era in atto una rapina a mano armata. Il pronto intervento dei militari consentiva agli stessi di cogliere il malfattore nella flagranza di reato e di trarlo in arresto per tentata rapina.” Saint Vincent (AO), 18 maggio 2024

AL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DELLA COMPAGNIA CC DI ST. VINCENT-CHATILLON LUOGOTENENTE QS MARCO SEBASTIANELLI E MARESCIALLO MAGGIORE RAPHAEL SANTORI “Comandante ed addetto di nucleo operativo e radiomobile di compagnia distaccata, evidenziando profonda conoscenza del territorio ed acume investigativo rintracciavano, in breve tempo, e traevano in arresto in flagranza di reato l’autore di una rapina a mano armata commessa, poco prima, in danno di un esercizio commerciale, recuperando l’intera refurtiva, per un valore di 8.000 euro.” Chatillon (AO), 22 maggio 2024

La giornata si è chiusa con un applauso scrosciante, simbolo di gratitudine e rispetto per l'incessante lavoro svolto dai carabinieri nella protezione e nella sicurezza della comunità.