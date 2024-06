GIORNATA MONDIALE DONATORI DI SANGUE 2024

Questa giornata, istituita nel giugno del 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in occasione della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e coscopritore del fattore RH, rappresenta un momento importante per sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore della donazione del sangue.

"Attraverso questa iniziativa" - afferma Giuseppe Grassi, presidente valdostano dei Donatori di sangue della FIDAS - "vogliamo ringraziare tutti i donatori di sangue per il loro gesto che compiono in modo volontario, anonimo, periodico, non retribuito, responsabile e associato. Il WBDD 2024 ci offre la possibilità di riflettere sull’incredibile dono che mettono in circolo tutte le Donatrici e i Donatori che donano sangue e plasma nella nostra comunità valdostana, donando speranza di vita per tanti pazienti e trapiantati. Un dono prezioso, un dono che trascende i confini, un gesto che fa comunità, che unisce estranei e che risuona attraverso le generazioni. Tanti sono ancora i valdostani ai quali è indispensabile far pervenire l’importanza del dono del sangue, ancora tanto lavoro resta da fare per coinvolgere tantissimi cittadini a una responsabile e consapevole donazione del sangue. Per raggiungere questo obiettivo è più che mai importante incrementare il numero dei donatori giovani, soprattutto nella fascia d’età tra i 18 e i 30 anni. Da qui lo sforzo della FIDAS Valle d’Aosta, impegnata su più fronti nel coinvolgere tutte le componenti del tessuto sociale e in particolare il mondo della scuola, dello sport e del volontariato, affinché nuove e giovani risorse si avvicinino al dono del sangue per offrire speranza di vita a tanti pazienti e trapiantati".

La Journée mondiale du donneur de sang 2024 dei Donatori di sangue della FIDAS Valle d’Aosta prenderà il via ad Aosta, giovedì 13 giugno 2024 alle ore 15, presso il Salone dell’Assessorato regionale alla sanità sito al piano terra di via De Tillier 13. In questa occasione, i Donatori di sangue della FIDAS Valle d’Aosta parteciperanno alla conferenza stampa presieduta dall’Assessore regionale Carlo Marzi, dove si incontreranno tutti gli attori del sistema trasfusionale regionale. Un momento ricco di significati, indispensabile per sottolineare la sinergia e il responsabile lavoro del volontariato del dono del sangue, valore di un impegno di servizio tra Associazioni e Federazioni di Donatori, Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda USL e Istituzioni per continuare insieme l’importante attività di promozione e diffusione della cultura del dono in Valle d’Aosta.

La Giornata mondiale del donatore di sangue FIDAS 2024 avrà poi il suo epilogo venerdì 14 giugno 2024 con un incontro pubblico alle ore 17:00 presso l’Area6Tu del Campo di Rugby a Sarre. Un evento che accompagna la promozione del dono del sangue e del plasma direttamente sul campo della palla ovale, presentandosi ad atleti, giovani, famiglie, sportivi e ai tanti amici e amiche che si uniranno alla tre giorni della Festa del Rugby in Valle d’Aosta. L’iniziativa è resa possibile grazie alla sensibilità e alla generosa accoglienza del donatore FIDAS Francesco Fida, presidente dell’ASD Stade Valdotain Rugby, e di Rossana Aquadro, donatrice di sangue FIDAS e referente regionale della F.I.R. Federazione Italiana Rugby. Una festa nella festa, per la meritata promozione in serie B dello Stade Rugby Valdotain e per continuare insieme a promuovere e diffondere la cultura del dono del sangue. Per l’occasione, il Coordinamento Giovani FIDAS allestirà nelle adiacenze del campo un gazebo per distribuire materiale informativo.

All’appuntamento saranno presenti rappresentanti delle Istituzioni ed interverranno: Carlo Marzi, Assessore regionale sanità, salute e politiche sociali; Massimo Pepellin, sindaco di Sarre; Claudio Latino, Presidente del CSV; Francesco Fida, presidente dell’ASD Stade Valdotain Rugby; Rossana Aquadro, Referente regionale della Federazione Italiana Rugby; Anna Mele, coordinatrice valdostana dei Giovani FIDAS; e Giuseppe Grassi, presidente dei Donatori di sangue FIDAS regionale. L’appuntamento del 14 giugno offre l’occasione per rivolgere un particolare ringraziamento a tutto il personale in servizio presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, condotto dal dott. Pierluigi Berti, per l’umanità, la professionalità e l’accoglienza che riservano a tutti i volontari donatori di sangue valdostani.

Il World Blood Donor Day è anche la migliore occasione per salutare con affetto e ringraziare uno ad uno tutti i volontari donatori di sangue, in particolare i rappresentanti della FIDAS valdostana, i membri del Direttivo regionale FIDAS, della 67 federata “San Michele Arcangelo” guidata da Alessandra Fabi, del Gruppo FIDAS “Antonio Santoro” della Polizia Penitenziaria guidato da Nicola Scafuro, del Gruppo Ferrovieri FERDOS FIDAS rappresentato da Luigi Mugione, del Coordinamento Giovani FIDAS della Valle d’Aosta guidato da Anna Mele, del Gruppo Donatori Vigili del Fuoco Valle d’Aosta “Santa Barbara” condotto da Giovanni Nardi e dell’Associazione Donatori volontari sangue e organi “Silvy Parlato” presieduta da Carla Buzzelli. Attraverso il gesto civico di questa straordinaria famiglia valdostana della FIDAS, insieme contribuiamo a garantire l’autosufficienza regionale di sangue ed emoderivati e congiuntamente sosteniamo il soddisfacimento delle necessità trasfusionali di altre regioni d’Italia meno virtuose. Per info e adesioni: 3387925709 o pres.fidasvda@gmail.it. Per chi volesse seguirci siamo su Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oppure visitate il nostro sito internet www.fidasvda.it.