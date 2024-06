Nell’ufficio postale di Aosta Ribitel la cartolina della Festa della Repubblica

In occasione della Festa della Repubblica, che si terrà domenica 2 giugno, Poste Italiane ha deciso di festeggiare questo importante evento nazionale con una coloratissima cartolina filatelica. Questo oggetto da collezione rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di filatelia, ma anche per chi desidera commemorare in modo originale e duraturo questa giornata speciale.

La cartolina filatelica, al prezzo accessibile di 1 €, sarà disponibile per l’acquisto presso l’Ufficio Postale di Aosta Ribitel, offrendo così ai residenti e visitatori della Valle d'Aosta la possibilità di ottenere un pezzo esclusivo e significativo della Festa della Repubblica. Inoltre, per chi preferisce lo shopping online, la cartolina sarà acquistabile anche sul sito ufficiale di Poste Italiane, poste.it, garantendo così un'ampia accessibilità a tutti gli interessati.

Un ulteriore evento speciale legato a questa iniziativa si terrà presso lo Spazio Filatelia di Torino. Dal 31 maggio al 7 giugno, sarà possibile richiedere uno speciale annullo dedicato sulla cartolina, un dettaglio che renderà il ricordo ancora più prezioso per i collezionisti. Questa occasione permetterà di aggiungere un tocco distintivo e di valore storico alla cartolina, rendendola un vero e proprio cimelio da custodire nel tempo.