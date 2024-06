La politica valdstana ha deciso di mettersi a dieta; meno meno privilegi e più sobrietà, cura dimagrante anche per le indennità

Le due proposte che hanno portato a questo testo di legge sono di origine diversa ma complementare. La prima, presentata dal gruppo PCP, si concentra sulla sobrietà nella politica valdostana, cercando di promuovere una maggiore trasparenza e moderazione.

La seconda, invece, è stata avanzata dai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed è incentrata sulle assicurazioni e sui rimborsi delle spese legali, peritali e processuali per i Consiglieri e la Giunta regionale.

Entrambe le proposte modificano la norma regionale n. 33/1995, che regola le indennità dei membri del Consiglio e della Giunta, nonché la previdenza dei Consiglieri regionali.

Il nuovo testo di legge, composto da sette articoli, introduce significative novità.

Tra queste, la più rilevante è l'equiparazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio regionale (OLTRE 5 MILA EURO MENSILI) a quella dei componenti della Giunta regionale CICA 4 MILA EURO), e non più a quella del Presidente della Regione, come avviene attualmente.

Questa modifica punta a una maggiore equità nella distribuzione delle indennità, riducendo le discrepanze esistenti.

Un altro aspetto importante è la riscrittura di vari articoli per renderli più adeguati ai tempi moderni. Questa revisione è necessaria per assicurare che le norme siano chiare e applicabili, tenendo conto della complessità e della varietà dei casi che si presentano. Particolare attenzione è stata posta sulle modalità operative e procedurali relative alle coperture assicurative e ai rimborsi delle spese legali, peritali e processuali.

Questa disciplina è fondamentale per garantire che i Consiglieri e i membri della Giunta possano svolgere il loro lavoro senza l'ansia di eventuali spese legali eccessive, ma sempre nel rispetto della trasparenza e della correttezza.Da una prospettiva personale, ritengo che questo passo sia significativo per la Valle d'Aosta. La sobrietà nella politica non è solo un gesto simbolico, ma una necessità per ristabilire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

L'equiparazione delle indennità è un atto di giustizia che elimina privilegi superflui, mentre le nuove regole sulle assicurazioni garantiscono la protezione necessaria ai nostri rappresentanti senza però sfociare in abusi.Questo testo di legge rappresenta un buon equilibrio tra rigore etico e necessità operative, dimostrando che è possibile avere una politica sobria e allo stesso tempo efficace.

Sarà interessante vedere come queste misure saranno accolte e applicate nel futuro prossimo, ma per ora sembra un passo nella giusta direzione.