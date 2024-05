LE VISITE PSICHIATRICHE URGENTI SPOSTATE IN VIA G. REY 1 (PIANO -1) NELLA NUOVA STRUTTURA CENTRO DI SALUTE MENTALE

L’Azienda USL informa i cittadini che il servizio per le visite psichiatriche urgenti è stato spostato dall’ex maternità al nuovo Centro di Salute Mentale in Via G. Rey 1 (piano -1).

Per queste visite, che non sono da confondersi con le emergenze psichiatriche per cui è necessario l'accesso al Pronto Soccorso del “Parini”, è previsto un primo colloquio di “triage” con l’Infermiere.

L’accesso è libero, senza necessità di impegnativa del medico curante, dalle ore 09:00 alle 15:00 dal lunedì al venerdì. Dal 1 giugno l’orario sarà esteso fino alle 17:00.