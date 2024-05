Dai banchi ai campi: studenti in visita aziendale “Au potager de Grand-mère”

Favorire l'incontro tra i futuri imprenditori agricoli e i giovani imprenditori della rete di Coldiretti Giovani Impresa. E’ in sintesi l’obiettivo della visita presso l’azienda agricola “Au potager de grand mère” di Fénis a cui hanno preso parte oggi, giovedì 23 maggio oltre 30 studenti dell’Institut Agricole.

L’iniziativa, intitolata “Aziende agricole aperte”, è stata promossa e organizzata, all’interno del progetto InfoPAC della Commissione Europea, da Coldiretti Giovani Impresa Valle d’Aosta.

I giovani studenti delle classi quarte e quinte hanno così incontrato Alessio Nicoletta, in qualità di giovane imprenditore agricolo, per approfondire l'idea sviluppata grazie ai fondi PAC, utili anche per migliorare la sostenibilità ambientale e implementare processi di innovazione e digitalizzazione. All’evento sono intervenuti anche Elio Gasco, direttore di Coldiretti Valle d’Aosta e per la parte tecnica Claudine Figerod, referente regionale per il PSR e la PAC. A chiudere l’incontro, moderato da Stephanie Anselmet, delegata regionale Coldiretti Giovani Impresa, è stata la Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta Alessia Gontier.

“Iniziative come queste sono fondamenti per offrire spunti e strumenti utili a quelli che saranno i nostri imprenditori agricoli di domani” hanno sottolineato Alessia Gontier e Elio Gasco. “I giovani rappresentano per l’agricoltura valdostana una categoria in grado di creare sviluppo, promuovere l’innovazione del settore e rilanciare l’economia del territorio”.

Sempre in ambito Giovani e innovazione Coldiretti annuncia l’apertura delle iscrizioni all’Oscar Green 2024 “Radici per il futuro”, il concorso promosso da Coldiretti Giovani per premiare le imprese agricole che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei propri territori. Sarà possibile presentare domanda fino al 30 giugno 2024 iscrivendosi direttamente sul sito di Coldiretti Giovani Impresa.

L’edizione 2024 vede in lizza sei categorie. “Campagna Amica” e “Custodi d’Italia” premiano la multifunzionalità e il presidio del territorio. Le nuove categorie “Impresa Digitale e Sostenibile” e “Coltiviamo Insieme” puntano su quei progetti che promuovono lo sviluppo sostenibile attraverso le nuove tecnologie e le imprese che creano reti sinergiche con i diversi soggetti della filiera agricola, in particolare con le scuole. La categoria “L’impresa che cresce” premierà le aziende che si distinguono per la crescita in termini di lavoro e opportunità per il territorio, mentre “E’ ancora Oscar Green” è rivolta ai giovani che si sono iscritti nelle scorse edizioni di Oscar green e che hanno fatto crescere la loro impresa negli anni. Inoltre la menzione speciale “Agri – Influencer” si rivolge a tutte quelle imprese che fanno uso dei nuovi canali di comunicazione per promuovere la propria impresa e per far conoscere l’agricoltura.