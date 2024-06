Un anno di successi per l'Istituto San Francesco: progetti e collaborazioni per la crescita degli studenti

Durante l'anno scolastico 2023-24, l'Istituto San Francesco ha puntato alla preparazione dei suoi alunni della scuola secondaria di primo grado non solo attraverso le attività didattiche in classe, ma anche per mezzo di progetti che hanno permesso agli studenti di sviluppare capacità e competenze in contesti reali.

Il Giorno della Memoria: "Brundibár" al Teatro Giacosa

Per commemorare il Giorno della Memoria, il 27 gennaio, le classi 1A e 1B, insieme al coro dell'Istituto, hanno portato in scena la fiaba musicata Brundibár, ambientata nel campo di Terezín. La professoressa Agnese di Trani, coadiuvata dalle insegnanti Balducci, Bernardi e Renghi, ha diretto magistralmente i giovani attori, con la collaborazione della professoressa Liliana Balestra per la Biblioteca Regionale. Lo spettacolo, replicato il 7 maggio al Teatro Giacosa di Aosta e inserito nel cartellone del Cactus Film Festival, ha rappresentato un'opportunità unica per i ragazzi di esibirsi su un vero palcoscenico. "È stata una vera e propria esibizione di piccoli professionisti," ha dichiarato la prof.ssa di Trani, "e il loro impegno è stato premiato dal calore del pubblico." Maggiori informazioni e uno sguardo divertente sul backstage sono disponibili sul sito dell'IS San Francesco.

"Ciak, si gira in classe": Un Progetto Cinematografico

Nell'ambito dell'iniziativa "Catalogue de l’offre 2023" promossa dal Comune di Aosta, la classe 2B ha partecipato al progetto “Ciak, si gira in classe”, promosso dall’associazione cinematografica AIACE VDA. In sei appuntamenti, gli esperti dell'associazione hanno introdotto gli studenti alle peculiarità del linguaggio cinematografico, concentrandosi in particolare sul cinema muto delle origini. Gli studenti, ispirati dai cortometraggi di Meliès e supervisionati dalle prof.sse Bidese e Renghi, hanno realizzato tre video. "Ci siamo cimentati con gli effetti speciali di ieri e di oggi," ha spiegato uno studente, "ed è stato particolarmente coinvolgente vedere come si possano creare magie cinematografiche con tecniche diverse."

Prevenzione del Binge Drinking: La Vittoria della Classe 2C

La classe 2C, guidata dal prof. Zorzi, ha vinto il primo premio nella challenge proposta dal Servizio per le Dipendenze - Ser.D. della Valle d’Aosta, sul tema della prevenzione del binge drinking. Gli studenti hanno realizzato un video dal titolo "TG San Francesco - Edizione salute. Speciale: alcol e binge drinking", un telegiornale per sensibilizzare i giovani sui pericoli dell'abuso di alcol. "Abbiamo scelto il format del telegiornale perché lo abbiamo ritenuto il più coinvolgente e adatto per parlare di un tema così importante," hanno spiegato gli studenti. "Tra di noi ci siamo divisi i ruoli di presentatori, inviati, esperti e tecnici, impegnandoci a fondo nella realizzazione di ogni aspetto del video." Il video è disponibile online sul sito dell’Istituzione Scolastica. "Per noi è stato un percorso di apprendimento e crescita,” hanno aggiunto gli alunni, “e ora speriamo che il nostro video possa essere uno strumento utile per educare e sensibilizzare i nostri coetanei."

"Giovani guide crescono!": Un Progetto di Scambio Culturale

Le classi terze hanno concluso il progetto "Giovani guide crescono!", ideato dalle prof.sse Bernardi e Ceccarelli e coadiuvate dal prof. Caniggia Nicolotti, guida turistica abilitata. Gli alunni hanno studiato la storia e gli aneddoti dei principali monumenti di Aosta, diventando guide turistiche in lingua francese per quattro classi dell’IS Cavani di Serramazzoni (MO) il 23 aprile. Durante la visita a Modena, i loro coetanei emiliani hanno ricambiato il favore, accompagnando i valdostani alla scoperta della città. "È stata un'esperienza incredibile," ha commentato uno studente, "non solo abbiamo approfondito la storia locale, ma abbiamo anche migliorato il nostro francese e stretto nuove amicizie." Il progetto è stato documentato con foto scattate durante i due incontri, ad Aosta e a Modena.