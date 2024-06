Premiazione degli studenti dell'Ecole Hôtelière de la Vallée d'Aoste: Un Omaggio alla Fontina DOP

Gli studenti che hanno partecipato ai Campionati della Cucina Italiana, promuovendo con passione e dedizione la celebre Fontina DOP, sono stati premiati con giacche "special edition" del concorso.

Gli alunni Alex Impieri e Navillod Noelie della classe 4B, insieme a Thomas Girod, Iolanda Modarelli, Gloria Monteleone, Federico Porceillon e Nantas Quaranta della classe 5A, hanno ricevuto questo inaspettato e gradito riconoscimento. Il premio ha voluto celebrare il loro impegno nella valorizzazione della "Regina dei formaggi della Valle d'Aosta" attraverso diverse forme e degustazioni.

Durante la cerimonia, l'Assessore all'Agricoltura e Risorse Naturali, Marco Carrel, ha sottolineato l'importanza del loro ruolo nel promuovere la gastronomia valdostana e ha ricordato quanto sia cruciale valorizzare il lavoro degli allevatori e agricoltori locali. "Raccontare la Valle d’Aosta attraverso i suoi prodotti - ha detto Carrel - significa promuovere un settore fondamentale sia per l’economia valdostana, sia per la salvaguardia e la cura del territorio."

La prof.ssa Tamarin ha espresso la sua gratitudine all'Assessore per la sua presenza e per l'attenzione rivolta agli studenti, sottolineando il valore del lavoro di promozione svolto al di fuori dell'orario scolastico. Anche il prof. Masullo, docente e presidente dell’Unione Cuochi VdA, ha elogiato gli studenti per la loro determinazione e impegno: "Questo premio è un giusto riconoscimento per chi ha lavorato duramente per raggiungere questo grande traguardo. Siamo fieri del loro operato."

Questa premiazione non solo celebra il successo degli studenti, ma lancia anche un messaggio di speranza e ispirazione per le future generazioni, sottolineando l'importanza di promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio valdostano.