Congrès extraordinaire à Saint-Vincent: La recomposition de l’aire Autonomiste en Marche

C'est un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui croient en l’autonomie et au fédéralisme. Le 16 juin 2024, à Saint-Vincent, se tiendra le Congrès extraordinaire de recomposition de l’aire autonomiste. Cet événement marque une étape cruciale dans le parcours vers une meilleure organisation et une plus grande cohésion de ce mouvement.

L’initiative a été rendue possible grâce à l’approbation des règles transitoires par les organes compétents de l’Union Valdôtaine et de l’Alliance Valdôtaine-VdA Unie. Ces deux entités ont reconnu l’importance de ce congrès pour l’avenir de la Vallée d’Aoste et pour le renforcement des idéaux autonomistes.

Le Congrès extraordinaire ne se contente pas d’être une simple réunion. Il s’agit d’un défi relevé par un grand nombre de personnes qui partagent des idéaux forts: l’autogouvernement, le respect du territoire alpin et la responsabilité partagée pour l’avenir de notre région. Ces valeurs sont au cœur du mouvement autonomiste et elles guideront les discussions et les décisions lors du congrès.

Pour assurer une participation aussi large que possible, une campagne d’inscription vient d’être lancée. Toutes les personnes intéressées peuvent désormais souscrire à la Charte de participation disponible en ligne (bit.ly/44XVMir). C’est une occasion unique pour chaque citoyen de s’impliquer activement et de contribuer à la définition des prochaines étapes de l’autonomie valdôtaine.

Ce congrès est plus qu’un simple événement politique; c’est un moment de réflexion et de décision qui pourrait déterminer le futur de la Vallée d’Aoste.

La partici-pation de tous les sympa-thisants est non seulement souhaitée, mais essentielle. En unissant nos forces et nos idées, nous pourrons construire un avenir meilleur pour notre région, basé sur nos valeurs communes de fédéralisme, de respect et de responsabilité.

"Alors - comme indiqué dans une note - marquez cette date dans vos agendas et rejoignez-nous à Saint-Vincent le 16 juin 2024. Ensemble, faisons en sorte que ce Congrès extraordinaire soit un véritable succès et un pas décisif vers une Vallée d’Aoste encore plus autonome et prospère".