ÉVANGILE DE DIMANCHE: LES NOMS PROPRES DU SAINT ESPRIT SONT CHARITÉ, UNITÉ ET SAINTETÉ.

Nous aimerions introduire cette méditation par la prière d'ouverture de la veillée de cette solennité, qui synthétise la mission de l'Esprit Saint dans le monde. "Nous t'en prions Dieu tout puissant; que brille sur nous la splendeur de ta gloire; que le Christ, lumière de ta lumière, affermisse le coeur de ceux que tu as fait renaître par ta grâce, en leur donnant à profusion la lumière du Saint-Esprit". Qu'est-ce que la solennité du Saint Esprit nous apporte et apporte à l'humanité de notre temps agité? Quelle est la différence sur le plan existentiel entre la communauté guidée par l'Esprit Saint et la société gouvernée par l'esprit humain à la romorque de l'esprit du monde? Viens Esprit Saint emplir le coeur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.



1. NOUVEAUTÉ DE LA PENTECÔTE DE LA NOUVELLE ALLIANCE

La première lecture des Actes des Apôtres met en évidence le caractère communautaire des disciples du Christ en attente du Saint Esprit. "Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des Cinquante jours après Pâque, ils se trouvaient réunis tous ensemble". L'Esprit Saint communique ce qu'il est à la communauté. Il offre le don de l'unité(unitas), de la charité(caritas) et de la sainteté (sanctitas) à tous ceux qui lui ouvrent le coeur. Le lieu de l'irruption de l'Esprit Saint est la cité sainte, la Jérusalem, qui devient le nouveau Sinaï, où Dieu se manifesta sous forme de théophanie au peuple rassemblé. "La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu"(Ex19,18). L'événement de Pentecôte s'inscrit dans la continuité et dépassement de la Torah du Sinaï et reçoit un caractère universel. Désormais, la loi de la nouvelle alliance n'est plus écrite sur les pierres, mais dans nos coeurs. L'Esprit Saint est appelé par saint Augustin, "le doigt de Dieu". La loi de la charité est écrite en nous par l'Esprit Saint et nul n'est sensé ignoré cette loi.

L'Esprit Saint se donne sans se vider, se communique par effusion sans confusion, nous renouvelle sans se renouveller, car il ne connaît pas de vieillissement. Le mot effusion, du latin "ex-fundēre" signifie se donner sans réserve, se répandre, remplir. "Tous furent remplis d'Esprit Saint". L'Esprit Saint rend possible l'unité dans la diversité et tous chantent dans les langues diverses "les merveilles de Dieu". Saint Paul nous exhorte à marcher sous la conduite de l'Esprit Saint, car "nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits"(1Cor2,12). L'esprit humain (spiritus mentis), l'esprit du monde (spiritus mundi) ne nous renouvellent pas si nous n'accueillons pas l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils.

2. LES SYMBOLES DU SAINT ESPRIT.

Les lectures de ce dimanche de Pentecôte présentent la manifestation surprenante de l'Esprit Saint à travers les éléments cosmiques à savoir le vent violent, la tempête, le feu. Lors du baptême du Seigneur, il descend sur lui sous forme de colombe. Le vent représente la liberté et la force que rien n'arrête. Jésus dit à Nicodème que "le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, pourtant tu ne sais pas ni où il va, ni d'où il vient"(Jn3,8).

Qui est mû par le vent de l'Esprit Saint possède les ailes de la liberté pour annoncer l'Évangile du Christ au milieux des tempêtes du monde. Le second symbole est l'eau vive. Jésus promet à ceux qui lui sont fidèles, "l'eau vive" dont fait allusion le prophète Ezechiel. Cette eau qui désaltère les assoiffés, qui lave nos coeurs souillés est l'Esprit du Père et du Fils. L'autre symbole de l'Esprit Saint est le feu. Le feu est l'amour ardent qui consume sans détruire. L'Esprit Saint chasse la peur (tempête), donne la vie (eau vive), nous rend capables d'aimer (feu) et témoins de la paix (la colombe).



3. LA COMMUNAUTÉ PSYCHIQUE ET LA COMMUNION PNEUMATIQUE.

Saint Paul distingue l'homme psychique de l'homme spirituel. L'homme psychique dans le sens de celui qui est laissé aux seules ressources de sa nature, "n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu; c'est folie pour. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et lui-même n'est jugé par personne"1Cor2,14-15.

Dans ce texte anthropologique, si l'homme se ferme contre le souffle de Dieu (pneuma), il agit selon la loi de nature, selon l'instinct animal. L'homme spirituel au contraire sait discerner les situations afin de bien juger selon la conscience éclairée les situations de la vie.



Selon le pasteur protestant Dietrich Bonhoeffer, il existe deux types de communauté à savoir, la communauté psychique où l'intérêt personnel prime sur le bien des autres et la communauté pneumatique, où la loi de l'existence commune est la charité. Babel est l'emblème de la communauté psychique, égoiste. Dans cette communauté règne la division et la confusion malgrè les apparences de l'unité. Cette confusion est en train de gagner le terrain dans le Babel actuel qui porte le nom de globalisation. Il ne suffit pas de parler une seule langue, pour vivre dans la paix et dans l'unité.



Qu'en est-il de la communauté spirituelle? Cette communauté est animée par "un amour limpide de service et de sacrifice pour le frère". Les païens admiraient les premiers chrétiens, en disant: "Regardez comment ils s'aiment" sans être de la même famille! Et les chrétiens s'indignaient devant la cruauté des païens en disant: "Regardez comment ils se haissent alors qu'ils sont de la même famille". Là où l'Esprit Saint est exclu, "l'homme devient le loup pour l'homme" (homo homini lupus) selon Thomas Hobbes. En s'ouvrant au don de l'Hôte intérieur de notre âme, l'homme devient le frère de l'homme (homo homini frater). "Comme il est doux, comme il est beau que les frères vivent ensemble" (Ps131,1).



4. PRIÈRE D'INVOCATION À L'ESPRIT SAINT.

Esprit Saint, âme de notre âme, nous te glorifions. Nous te présentons les joies et les peines, les espoirs et les angoisses de notre temps. Oh Esprit de consolation, viens panser les coeurs brisés de Gaza, d'Israël, de Ucraine, de la Russie, et de tous les habitants où sévissent la faim, les inondations et les peurs de l'incertitude du lendemain. Donne-nous la force d'accueillir les vicissitudes de la vie avec courage, foi et espérance. Que les drames de la vie ne nous séparent pas de toi. Amen.

Bon dimanche de Pentecôte frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.