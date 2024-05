Pont Saint Martin: Celebrazione del Centenario della Sezione Alpini Valdostana

A Pont-Saint-Martin, il Comune ha recentemente ospitato oggi(giovedì 9 maggio, un evento straordinario: la celebrazione del centenario della nascita della Sezione Alpini Valdostana. Un momento di grande importanza storica e culturale, che ha visto la partecipazione attiva dei membri del gruppo Alpini Pont-Saint-Martin/Perloz, insieme alle autorità locali, tra cui il Sindaco Marco Sucquet e l'assessore all'ambiente Claudio Fragno.

Ciò che rende questo evento ancora più significativo è il coinvolgimento delle giovani menti della comunità locale. Le classi seconde e terze elementari sono state invitate a partecipare, offrendo loro un'opportunità unica di apprendere e comprendere la storia e la tradizione alpina. Attraverso racconti appassionati e coinvolgenti, i bambini hanno avuto modo di immergersi in un mondo fatto di coraggio, solidarietà e rispetto per la natura.

In un'epoca in cui i valori di altruismo e amore per l'ambiente spesso vengono oscurati dalle sfide della vita moderna, quest'esperienza ha assunto un'importanza ancora maggiore. I giovani hanno avuto l'opportunità di apprezzare il sacrificio e la dedizione degli Alpini, che hanno difeso la nostra terra con coraggio e determinazione, e hanno imparato l'importanza di preservare e proteggere l'ambiente naturale che ci circonda.

Come simbolo di questo impegno per il futuro, è stato piantumato un albero nei pressi dei Giardini Pubblici, un gesto tangibile di speranza e rinascita. Quest'albero non solo rappresenterà il legame tra le generazioni passate, presenti e future, ma sarà anche un costante promemoria dei valori etici e morali che guidano la comunità alpina.

Questa celebrazione del centenario della Sezione Alpini Valdostana non è stata solo un'occasione per commemorare il passato, ma anche un'opportunità per educare e ispirare le nuove generazioni. Nel riflettere sul coraggio e sulla dedizione degli Alpini, possiamo trarre insegnamenti preziosi per il nostro presente e per il futuro della nostra comunità e del nostro pianeta.

Lasciamo che questa celebrazione sia un promemoria del potere trasformativo dell'educazione e della cultura, e un invito a tutti noi a perseguire i valori di coraggio, solidarietà e rispetto per la natura nel nostro quotidiano.