"Non spegniamo i riflettori", donati 10mila euro a favore del post-alluvione in Romagna

Sono stati devoluti al progetto Donacibo Alluvione Cesena, promosso dal Banco di Solidarietà di Cesena i fondi raccolti con la campagna "Non spegniamo i riflettori" - per un totale di 10mila euro - al fine di aiutare la comunità romagnola colpita dall’alluvione del 2023. L’iniziativa è stata coordinata dalla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta e promossa congiuntamente da ben sette club di servizio, Lions Aosta Host, Lions Aosta Mont Blanc, Lions Club Cervino, Rotary Club Aosta, Rotary Club Courmayeur, la Société de la Chapelle Italienne di Ginevra e Soroptimist Valle d’Aosta, con la collaborazione del CSV Valle d'Aosta.

Le famiglie - 136 nuclei presi in carico per un totale di 478 persone colpite dall'alluvione - sono state individuate dai volontari del Banco di Solidarietà di Cesena. A queste sono state destinati prodotti alimentari e beni di prima necessità, ma anche buoni spesa ed aiuti diretti in denaro, per un totale che supera, nel suo insieme, i 120mila euro.

“Un anno dopo l’alluvione, il bisogno ancora persiste”, spiega il Segretario generale della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, Patrik Vesan “Per questo abbiamo pensato di costruire una rete di supporto con la partecipazione di molte organizzazioni. Spesso quando capitano queste tragedie l’attenzione iniziale è massima, ma poi col passare del tempo si corre il rischio di dimenticare chi è rimasto indietro. La Valle d’Aosta ha invece voluto dare un segnale”

Tali aiuti consistono non solo nella distribuzione di beni e piccoli sostegni economici, ma anche nel creare un rapporto di solidarietà e vicinanza con i nuclei ancora sofferenti. Questa azione, promossa dal Banco di solidarietà di Cesena potrebbe estendersi al di là di questa area, interessando anche i territori del Forlinese e del Faentino, tra quelli maggiormente colpiti nella zona”.

La campagna "Non spegniamo i riflettori" mirava a fornire un aiuto concreto alla comunità romagnola colpita dal dramma dell’alluvione, con l’obiettivo di sostenere alcuni progetti specifici realizzati in loco per promuovere la ricostruzione e le iniziative di ripresa della vita ordinaria. I club service coinvolti, la Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta e il CSV Valle d'Aosta ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi dimostrando la solidarietà e l'impegno della comunità valdostana nei confronti di chi ha bisogno.

“Il popolo valdostano sa cosa vuol dire essere colpiti da un’alluvione, in modo improvviso e devastante – spiega Silvia Galliano, Presidente del Lions Aosta Host e socia del Soroptimist VdA - è una ferita che nonostante il tempo passato non si cicatrizza completamente, per cui è stato spontaneo raccogliere fondi in aiuto a coloro che si sono trovati a vivere un evento non prevedibile”.

“Numerose famiglie si sentono ancora abbandonate ora, alle prese con la burocrazia per le domande dei ristori che non coprono le spese di beni mobili – spiega Claudio Latino, Presidente del CSV della Valle d’Aosta - per cui questa modalità di aiuto si è rivelata semplice, immediata, diretta, complementare e non sostitutiva di altre forme di ristoro, e anche se di importo limitato per ciascuna famiglia è un segno di accompagnamento e coesione sociale. Questa raccolta ha coinvolto numerose associazioni di volontariato che hanno sostenuto, con risorse e impegno, la campagna: ancora una volta la nostra regione esporta buone prassi e una chiara, rinnovata idea di autentica " comunità solidale".

Per informazioni e sostenere altre iniziative di solidarietà:

Donazioni tramite bonifico bancario: IBAN IT53 Q 08587 01211 000110150701 conto corrente presso la Banca BCC Valdostana intestato alla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta