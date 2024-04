Nell'era digitale in cui viviamo, Papa Francesco rivolge un potente messaggio ai giovani

Con consapevolezza e saggezza, il Papa affronta la realtà quotidiana dei giovani immersi nel mondo digitale: "Tu potresti dire: 'Ma attorno a me stanno tutti per conto loro con il cellulare, attaccati ai social e ai videogiochi'". Tuttavia, l'invito di Papa Francesco è chiaro: andare controcorrente, prendere la vita tra le mani e mettersi in gioco. "Lascia il cellulare e incontra le persone!", sottolinea il Papa, evidenziando l'importanza di bilanciare l'uso del cellulare con il contatto umano autentico.

Il Papa riconosce il valore della tecnologia nel facilitare la comunicazione, ma avverte sul pericolo di trascurare le relazioni reali a causa dell'eccessivo utilizzo del cellulare. "Il cellulare è molto utile per comunicare, ma state attenti quando il cellulare ti impedisce di incontrare le persone", ammonisce Francesco.

Infine, Papa Francesco incoraggia i giovani a perseverare nella loro strada, nonostante le sfide: "Ma proprio Venezia ci dice che solo remando con costanza si va lontano". Concludendo il suo discorso, il Papa invita i giovani a lasciarsi prendere per mano da Dio e a camminare insieme, sottolineando che anche se può essere difficile andare controcorrente, la costanza premia alla fine.

Il messaggio di Papa Francesco è un richiamo alla riflessione e all'azione, invitando i giovani a trovare un equilibrio tra il mondo digitale e quello reale, e a vivere la propria vita con autenticità e consapevolezza.