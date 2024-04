Deputato Manes sollecita mantenimento risorse per i progetti dei Comuni valdostani nel Decreto Pnrr

Franco Manes in un intervento in aula

Nel corso della settimana appena trascorsa, l'attenzione si è concentrata sull'approvazione del Decreto legge n°19/2024, un tassello fondamentale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Martedì 16 aprile, la fiducia è stata posta su questo decreto, seguita dalle votazioni finali giovedì 18 aprile. Ma cosa significa tutto questo per la Valle d'Aosta e per i suoi Comuni?

Una delle figure che ha giocato un ruolo determinante in questo processo è stato l'On. Franco Manes, deputato valdostano, il quale insieme ad altri colleghi ha presentato ben 48 emendamenti, dei quali 15 sono stati approvati o inclusi nel testo finale. Tra questi emendamenti, spicca uno che riguarda direttamente le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome, tra cui la nostra amata Valle d'Aosta.

Si tratta di una "Clausola di salvaguardia" che garantisce che le risorse già destinate alla Valle d'Aosta, insieme alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Friuli Venezia Giulia e agli enti locali dei rispettivi territori, rimangano assegnate anche se i finanziamenti originali del PNRR venissero ridotti o eliminati. Un passo importante, soprattutto se consideriamo il delicato contesto in cui ci troviamo.

L'On. Manes ha commentato l'importanza di questo risultato, sottolineando quanto sia stato cruciale per i territori. "Come aveva annunciato l'Assessore Caveri in occasione dell'Assemblea del Celva del 19 marzo," afferma Manes, "dei circa 1000 progetti dei Comuni valdostani, ben 397 erano stati stralciati e definanziati. Tra questi, alcuni erano addirittura già conclusi." Una situazione che avrebbe potuto compromettere seriamente il futuro di molte iniziative locali.

Grazie al lavoro di squadra con l'Amministrazione regionale, in Parlamento e in Conferenza delle Regioni, ora i Comuni valdostani possono respirare più tranquilli. I finanziamenti per i loro progetti sono stati garantiti, un risultato che riflette l'importante ruolo delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome.

Il valore complessivo dei finanziamenti per Trento, Bolzano, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia ammonta a circa 260 milioni di euro. Una cifra che non solo rappresenta risorse economiche, ma anche un segnale di fiducia verso le comunità locali e le loro iniziative di sviluppo e crescita.

Questo successo ottenuto trasversalmente a livello politico dimostra che, quando si tratta di tutelare e sostenere i territori, le diversità linguistiche e culturali possono diventare una forza. Un passo avanti per garantire un futuro prospero e sostenibile per la nostra amata Valle d'Aosta.