Con il Circolo Valdostano della Stampa un'opportunità di riflessione sulla missione in Africa

Per il consueto appuntamento mensile il Circolo Valdostano della Stampa propone un incontro conviviale che promette di essere non solo informativo ma anche profondamente ispiratore. In programma martedì 14 maggio 2023, a partire dalle ore 20.00, presso il Ristorante Intrecci, via Binel 12 ad Aosta, l'evento si concentrerà sul tema "AFRICA, ANDATA E RITORNO".

L'invito si estende non solo agli Organi di Informazione, ma anche ai cittadini interessati, invitandoli a partecipare a questa serata dedicata alla riflessione e al dialogo. Maria Grazia Vacchina, Presidente del Circolo presenta l'ospite relatore sarà il dottor don Dante Carraro, Direttore di Medici con l’Africa Cuamm, accompagnato da una squadra di professionisti volontari che gravitano intorno alla sua esperienza.

Il focus principale dell'incontro sarà sull'esemplare impegno missionario di don Dante Carraro e del suo team, rappresentanti di quella che viene definita "Chiesa profetica". Questa iniziativa è in sintonia con le indicazioni di Papa Francesco sulla promozione e la lotta all'antisfruttamento dell'Africa. Si tratta di una prospettiva incentrata sulla diffusione della "buona notizia" e sulla condivisione di valori umanitari fondamentali.

La presenza di don Dante Carraro è attesa con grande interesse e aspettativa da parte di molte persone che da tempo attendono questo ritorno. La sua testimonianza e quella dei suoi collaboratori si preannunciano fondamentali per contribuire alla qualità dell'informazione e alla crescita personale di coloro che parteciperanno.

Coloro che desiderano partecipare sono gentilmente invitati a prenotare con sollecitudine contattando la Segretaria del Circolo, Margherita Garzino (cell. 335.5416466), o la Presidente Mariagrazia Vacchina (cell. 335.7070016).

Questo incontro si presenta come un'opportunità unica per comprendere meglio le sfide e le opportunità legate alla missione in Africa, nonché per riflettere sul ruolo che ognuno di noi può svolgere nella promozione di valori umanitari e nella costruzione di una società più inclusiva e solidale.